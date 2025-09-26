El Girona B tasta la «igualtat» de Segona Federació
Biel Farrés explica com està sent l’adaptació de l’equip de Quique Álvarez a la nova categoria abans de rebre el Terrassa a Vidreres
El Girona B està fent realitat aquesta temporada 2025-26 un somni que persegueix des de fa anys. L’estrena a Segona Federació està sent positiva per a l’equip de Quique Álvarez, que és desè amb una derrota, una victòria i un empat després de les tres primeres jornades de Lliga. El central Biel Farrés, que va incorporar-se al filial el 2021, va explicar en una entrevista als mitjans del club blanc-i-vermell com està sent l’adaptació a la nova categoria.
«Vam acabar la pretemporada sense les millors sensacions que volíem perquè els resultats no van ser els esperats i van fer que arribéssim al primer partit, potser, amb certs dubtes. A Reus, no vam tenir el resultat que volíem (1-0), encara que les sensacions no van ser del tot dolentes. Després, vam poder obtenir una victòria important a casa (Poblenc, 1-0), que ens va fer agafar moral i confiança pels partits que vindrien. Un empat a fora, a Torrent (1-1), no ha de ser dolent, si el fem bo aquest diumenge a casa contra el Terrassa i les jornades que vindran», va comentar.
El de Vic va recordar que «l’equip s’ha d’anar coneixent»: «Hi ha jugadors nous i també és nova la categoria, que és molt igualada. Veníem de fer un bon paper la temporada passada a Tercera Federació i teníem ganes de fer aquest pas a una categoria superior. L’equip està bé. A poc a poc, anem coneixent els rivals. Hi ha viatges, equips que venen de fora i no els coneixem tant... Treballem bé i tenim ganes de fer un bon any». ««En les primeres jornades, estem veient, sobretot, que és una categoria molt igualada amb resultats molt ajustats (1-0, 0-1, empats...). Costa molt guanyar. No hi ha ningú que hagi guanyat tots els partits i tampoc ningú que hagi fet zero punts. Tots els partits estan molt igualats i competits. Els petits detalls marcaran si estem més amunt o no tant», va afegir.
Des de la seva «experiència», Farrés vol «transmetre a l’equip que estigui confiat i que tots junts podem fer un gran any». «Volem estar el més amunt possible. La categoria és nova i l’objectiu és la permanència, però com més amunt puguem estar millor. Som ambiciosos. Volem afrontar de la millor manera cada partit i els resultats marcaran on estarem», va apuntar.
