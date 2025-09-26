En Directe
Combat nul a Montilivi: El Girona tampoc pot guanyar l'Espanyol (0-0)
Bona imatge de l'equip de Míchel, que abandona provisionalment l'últim lloc de la Lliga
De mica en mica s'omple la pica, sí, però de punt en punt és molt difícil arribar als quaranta que marquen la salvació. I més si ja han passat set jornades i només se n'han aconseguit tres. La victòria es resisteix i el Girona tampoc ha estat capaç de guanyar aquesta nit en el derbi contra l'Espanyol. Un partit trepidant i elèctric amb ocasions bones pels dos costats que hauria pogut sortir tant cara com creu. Al final, ni una cosa ni l'altra. Un trist empat sense gols que no treu de pobre el Girona que, això sí, surt provisionalment a l'espera del que faci el Mallorca. El got encara no es pot veure mig ple perquè calen passos grans, en forma de victòries, per sortir de baix. La porteria a zero pot ser el camí.
Les sensacions havien millorat al vestidor del Girona d’ençà que dimarts s’aconseguís esgarrapar un punt de San Mamés en un bon partit. Tant anímiques com futbolístiques, perquè la millora va ser clara en tots els sentits. Mancava però, acabar de fer el clic i fer un partit rodó per tal de sumar la primera victòria del curs. Un bé tan simple altres temporades i tan difícil d’abastar aquest. El panorama de baixes per rebre l’Espanyol no és que hagués millorat gaire respecte a Bilbao. Míchel sí que recuperava Vitor Reis i Witsel, però continuava amb vuit absències després de perdre Van de Beek per tot l’any. Malgrat tot, el Girona presentava un onze farcit de novetats i no només pel que fa a noms, sinó també de sistema. Vitor Reis, Witsel i Portu van ser els canvis que va fer Míchel que va retocar l’esquema per jugar per primer cop aquesta temporada amb tres centrals i línia de cinc al darrera. Una innovació per mirar de dotar de més seguretat la rereguarda i a partir de la defensa, créixer dins del partit. Al davant, un Espanyol a l’alça amb alguna rotació i la presència intimidatòria de Puado, Roberto i Pere Milla, botxí dels gironins en la final del play-off d’ascens del 2021.
Ben elèctric va començar el partit, amb el Girona un pèl nerviós i algunes pèrdues que a punt van estar de costar un disgust de seguida. De mica en mica, tanmateix, els de Míchel van anar-se asserenant per igualar un partit trepidant i amb ben poc respir. Als gironins, amb l’esquema de tres centrals i dos carrilers els costava controlar el partit i veien com l’Espanyol feia mal en cada transició. Sense ser letal però amb moltes rematades que feien haver d’intervenir molt Gazzaniga. Massa, segurament perquè l’argentí va haver de suar de valent amb la dotzena de xuts que van fer els barcelonins. El més perillosos, un de Roberto després d’una centrada de Dolan des de la dreta i un altre de l’anglès entrant des del darrere en una acció que molts ja es veien amb l’aigua a casa altra vegada.
No s’estaria quiet tampoc el Girona, que ho intentava sobretot amb pilotes a Ounahi. El marroquí ho intentaria en accions individuals que no culminaria amb encert. En atac, els de Míchel tenien presència. Un xic més tímida que la de l’Espanyol però amb intenció. I així, Iván Martín veuria com Dmitrovic li desvia a córner una gardela de fora l’àrea que feia molt bona pinta. Un cop de cap de Witsel desviat per Calero seria l’última acció ofensiva d’un Girona amb més voluntat que idees d’una primera part en què l’Espanyol va doblar les rematades a porteria del Girona. Això sí, la porteria de Gazzaniga continuava a zero i això ja era un gran què.
Tot i no moure’s el marcador, la sensació era que l’Espanyol tenia més clar què volia davant d’un Girona que notava la novetat del sistema. La represa va començar un pèl més apagada. L’Espanyol va abaixar les revolucions i això va permetre el Girona passar a controlar la possessió i dur el pes del partit. I així arribarien les ocasions i Ounahi, primer, amb una rosca innocent i, sobretot, Vanat van estar a punt d’obrir el marcador. L’ucraïnès no va saber finalitzar un contracop claríssim conduït per Portu que primer Dolan i després Dmitrovic van neutralitzar.
Per part blanc-i-blava, Pere Milla era l’home més insistent, juntament amb el lateral Romero, que ho provaria amb dos xuts enverinats de fora l’àrea que no van passar lluny de la porteria. Míchel mouria la banqueta fent entrar Asprilla i Bryan Gil primer, i Stuani i Arnau després. El Girona tenia la pilota i malgrat no generar perill clar, almenys no patia. Sí que ho va fer a mesura que s'acostava el final del partit, més per sensacions i cames fresques dels jugadors de l'Espanyol que no pas per ocasions clares. Al final, ja sense Witsel, lesionat, els gironins veient com no podien guanyar van haver de donar per bo l'empat.
Final a Montilivi
84'. El partit està més calmat, però encara no està tot dit. Recta final!
78'. Doble canvi al Girona: Arnau i Stuani per Francés i Vanat
75'. Torna a perdonar Pere Milla en una pèrdua molt perillosa de Vanat
73'. Ho torna a provar l'Espanyol amb un xut de Romero fregant el pal
69'. Doble canvi al Girona: Bryan i Asprilla per Portu i Rincón
66'. Xut de Romero que toca en un defensa i va a córner
62'. A la contra, Puado xuta, i atura Gazzaniga
58'. Centrada molt perillosa d'Àlex Moreno que refusa la defensa! Ha sortit molt millor el Girona, ara
52'. Perdona Vanat l'1-0 sol davant Dmitrovic! El contraatac, liderat per Portu, era claríssim
