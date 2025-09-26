L’obligació de traduir les bones sensacions en una victòria
El Girona recupera Vitor Reis i Witsel per mirar d'allargar l’impuls de Bilbao i brindar una alegria necessària a l’afició en el derbi contra l’Espanyol
Van de Beek, Tsygankov, David López, Lemar, Abel Ruiz i Juan Carlos són baixa per lesió i Joel Roca i Krapyvtsov són amb la selecció
El concert d’Azzedine Ounahi a San Mamés va deixar tothom bocabadat. El marroquí va meravellar amb una actuació estel·lar partint des de l’extrem esquerre i movent-se artísticament per la mitjapunta amb una classe fora de sèrie que li va permetre fer un gol i generar-ne un parell o tres d’accions per marcar-ne més. L’impacte Ounahi és, sens dubte, un dels arguments a què s’agafa Míchel per creure en la reacció que ha de permetre al Girona sortir del pou. A Bilbao, n’hi va haver més. Bàsicament, la millora en la competitivitat. Perquè, a totes les categories i a tots els esports de grup, si el col·lectiu rema en la mateixa direcció, les possibilitats d’èxit són més àmplies.
Sí, va ser només un punt, tot just el segon de la temporada, però ja no es va tornar amb les mans buides a casa i, sobretot, les sensacions van ser molt millors. Ara bé, tothom té clar que de punt en punt no n’hi ha prou, que per sortir de la cua de la classificació calen victòries. I el Girona no n’ha aconseguit cap en les sis jornades disputades fins ara. Aquest vespre contra l’Espanyol, toca, doncs, traduir les bones sensacions de Bilbao en la primera alegria del curs. Un derbi sense fressa a la prèvia i radicalment diferent del de la temporada passada on el Girona, que mirava a Europa, va atropellar un conjunt barceloní que lluitava per fugir de les posicions de descens i va oferir una imatge molt fluixa (4-1).
Enguany, els papers s’han canviat i el Girona, està obligat a guanyar per no començar-se a quedar massa despenjat al fons de la taula. El panorama, pel que fa a baixes, és una mica menys fosc que a Bilbao. Bé, tampoc tant, perquè si bé Míchel recupera Vitor Reis i Witsel, sancionats dimarts, perd Van de Beek pel que queda de temporada i continua sense poder comptar amb els lesionats David López, Abel Ruiz, Tsygankov, Juan Carlos i Lemar, ni amb Joel Roca i Krapyvtsov, al Mundial sub20. Vuit baixes doncs per a un Míchel que a Bilbao va donar descans a Arnau i Asprilla, i que caldrà veure si tornen a l’onze. El tècnic està escarmentat del curs passat del perill de lesions i segur que farà alguna rotació. No seria d’estranyar fins i tot veure Arnau al mig del camp i que Rincón tingués continuïtat. Bryan Gil, per la seva banda, podria descansar. Per part visitant, l’Espanyol recupera Pere Milla i té tota la plantilla disponible.
