Montilivi tampoc s’omplirà pel derbi
Queden un miler d’entrades per al partit d’aquesta nit a l’estadi que enfrontarà el Girona i l’Espanyol. Només unes 150, però, estan obertes al públic general i són al Gol Nord Superior, a prop de la grada visitant
La venda d’entrades per al partit que es disputarà aquesta nit a Montilivi (21.00 h), en el qual s’enfrontaran el Girona i l’Espanyol, ha estat un xic més lenta del que s’esperava, tenint en compte que un derbi sempre és especial i que en el record encara hi ha el 4-1 de la temporada passada.
El mal començament de Lliga de l’equip de Míchel i, per contra, la sorpresa que ha donat el conjunt de Manolo González, arribant a situar-se tercer classificat per darrere del Reial Madrid i el Barça -els pericos ara són quarts amb 11 punts i els gironins cuers amb 2-, no van ajudar al principi, tampoc el fet que l’encontre es disputi en divendres i que el mateix dia hi hagi les presentacions del Bàsquet Girona i l’Spar Girona a Fontajau. Finalment, però, entre les rebaixes de fins al 40% del preu inicial per als socis i la millora significativa dels blanc-i-vermells en l’empat del passat dilluns davant l’Athletic a San Mamés (1-1), la gent s’ha animat a assistir avui a l’estadi, malgrat que sembla que tampoc s’omplirà del tot.
Ahir a la tarda, quedaven un miler d’entrades disponibles per al Girona-Espanyol, de les quals gairebé 900 estaven reservades per als socis blanc-i-vermells i, la resta, unes 150, obertes al públic general. En el cas de la venda lliure a tothom, les entrades s’ubiquen en una zona concreta de Montilivi: al Gol Nord Superior, a tocar de la grada visitant, i costen 70 €. Els socis, per la seva part, encara poden triar les entrades a Preferent, el Gol Nord Inferior i Superior del costat del Gol Lateral, inclòs. Els preus per als aficionats més fidels van dels 28,8 € als 46,2 €.
La barrera dels 10.000
Si res es torça, Montilivi superarà la barrera dels 10.000 espectadors aquesta nit. De moment, s’han registrat bones entrades en els primers partits de Lliga. L’estrena de la nova temporada 2025-26 contra el Rayo Vallecano (1-3) va portar 12.403 persones a l’estadi, de les quals moltes eren turistes perquè l’encontre va tenir lloc en plena quinzena d’agost. En el segon partit contra el Sevilla (0-2), n’hi va haver 11.305. I en l’últim amb el Llevant (0-4) hi va haver 11.048 assistents -l’entrada més baixa d’aquest curs fins ara-, tot i que en van acabar sent molts menys perquè molts seguidors van anar marxant enfadats cap a casa a mesura que pujaven al marcador els gols de l’equip granota a la segona part.
Només dues victòries el 2025
Contra l’Espanyol, els de Míchel no només tenen el repte de donar la primera alegria d’aquesta temporada a l’afició, sinó de celebrar una victòria a Montiliv ien molt de temps.
Des que va començar el 2025, els gironins han deixat de ser forts a casa i només han guanyat dos encontres a la Lliga des que va començar l’Any Nou. L’última va ser contra el Mallorca (1-0) el passat mes de maig.
