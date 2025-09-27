Amb un empat no n’hi ha prou per sortir del perill
La millora del Girona, que suma el primer punt del curs a Montilivi en el derbi contra l’Espanyol, és insuficient pels mals resultats, però Míchel demana «temps»
Havia de ser una festa. Però es va quedar en l’intent. El joc de llums en la prèvia del derbi, creant un ambient d’autèntica discoteca a Montilivi amb els focus i les llanternes dels mòbils en mà, i Freed from desire, la cançó de l’ascens, sonant a màxima potència, auguraven que seria una gran nit. Gairebé ho va ser, sense oblidar que Gazzaniga va mantenir les opcions dels blanc-i-vermells amb nombroses aturades de mèrit. Malgrat que l’equip de Míchel va oferir una versió millorada, es va sumar un empat -el segon d’aquesta setmana-que no treu de pobres als gironins perquè continuaran en descens. El tècnic va demanar «temps», conscient que «no sé si me’l donaran», perquè veu «brots verds» i està convençut que «anirem a més».
Passades les set primeres jornades, guanyar no només és una urgència sinó una necessitat. Potser per això no es va aconseguir emplenar del tot la grada amb 11.488 espectadors contra l’Espanyol.
Amb «la ment i els sentits purificats», com diu la lletra de l’italiana Gala Rizzatto, l’equip de Míchel va deixar enrere els dies tristos a casa per tornar a donar mitja alegria a una afició que les ha passat magres de molt de temps. Es va poder contenir amb un 0-0 als centenars de seguidors pericos que es van desplaçar ahir a la ciutat amb ganes de revenja pel 4-1 del curs passat i motivats pel bon inici del conjunt de Manolo González que l’ha situat a la part alta de la classificació. No seria el moment i van haver de marxar de l’estadi, que va veure ampliada la grada visitant com en els partits a Champions per poder encabir-los a tots, amb un regust amarg.
Les mans de Gazzaniga van tornar a ser salvadores -el porter va estar excels per impedir els gols a Roberto i Puado a la primera part i ho continuaria sent a la represa-, però els seus companys van acompanyar-lo en aquesta ocasió encara que continua faltant determinació a la porteria contrària. L’equip va aguantar el tipus per anar al descans amb un 0-0 al marcador, gaudint també de bones ocasions com un cacau des de fora d’Iván Martín, i seguint el ritme d’Ounahi, igual que va passar dimarts davant l’Athletic a San Mamés (1-1). La segona part va ser encara més animada sense aconseguir canviar el resultat al marcador.
Portu escapant-se tot sol cap a la l’àrea de l’Espanyol mentre el perseguia Dolan, que va acabar-lo atrapant, va escenificar la cursa dels blanc-i-vermells per deixar de ser els cuers de la Lliga. Ho van deixar de ser momentàniament en part gràcies a l’entrega de l’extrem murcià, que va guanyar-se l’aplaudiment del públic quan va ser substituït per Bryan Gil, sense que això els impedís sortir de la part perillosa de la taula.
