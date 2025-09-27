Míchel demana «temps»
El Girona arriba a la setena jornada sense conèixer la victòria i iguala el rècords negatius dels cursos 93-94 i 94-95 a Segona B
El tècnic va veure «un altre pas endavant» contra l’Espanyol i està convençut que anirà «amunt»
Aposta per escalfor i estima cap als seus jugadors i no pas per "fotre canya" per sortir d'aquesta situació tan delicada
«El temps és or» diu el refrany. A la vida i també en el futbol, el temps és un bé molt preuat que sovint no es valora. Sobretot quan les coses van bé i hom no s’adona de la dificultat i la feina que hi ha al darrere per assolir objectius o reptes quotidians. Quan tot ve rodat, ningú hi pensa. Els gols entren de rebot amb el cul, l’àrbitre xiula penal a favor en qualsevol contacte i els gols es troben com escarlets. Ara bé, quan s’entra en una dinàmica negativa, tot és al revés. La porteria es fa petita, tots els rebots van a parar als peus dels rivals i els bons resultats no arriben. El Girona ha superat les set primeres jornades de Lliga amb només tres punts, fruit de tres empats contra Celta (1-1), Athletic (1-1) i Espanyol (0-0) i encara no coneix la victòria. Una situació que el té en zona de descens i instal·lat en un panorama d’angoixa i foscor general del qual Míchel està convençut de poder-ne sortir. El tècnic va veure divendres un altre «pas endavant» en tots els sentits contra l’Espanyol insuficient encara per guanyar. Per tot plegat, en una mostra de sinceritat, demana i reconeix que necessita «temps» per fer créixer i aquest Girona.
El duel contra l’Espanyol va ser el tercer en una setmana amb ben pocs dies de diferència -i moltes baixes- per preparar-los. Míchel vol «temps» per poder treballar i entrenar les connexions, els automatismes entre molts jugadors que van arribar els darrers dies de mercat. O per practicar el sistema de cinc defenses que va estrenar contra l’Espanyol sense, gairebé, haver-lo pogut assajar gens. I és que després d’haver deixat passar tot l’estiu, amb ben pocs moviments a la plantilla, Míchel es va trobar amb una plantilla de circumstàncies per encarar les tres primeres jornades. Per acabar-ho d’adobar, el club va vendre Herrera i Krejci els darrers dies i no li va portar cap recanvi. Tampoc va venir cap altre davanter i la plantilla va quedar coixa. «Ens falten moltes coses encara. Demano temps», reiterava al final del derbi Míchel.
A partir d’aquí, la situació és la que és i el Girona és a punt d’igualar el pitjor registre de la seva història sense guanyar el primer partit. En aquest sentit, Míchel, conscient de la dificultat del problema, ha abaixat les revolucions tant a la banqueta com en el discurs per no saturar les seus homes. «La meva exigència és molt alta i encara no hi som. No exigiré a través de la crítica sinó de l’abraçada. A partir d’aquí, anirem cap amunt. Si jo estic fotent-los canya cada entrenament, serà pitjor. Necessitem estar junts, com equip i que l’afició els estigui al costat. Tots patim». Un discurs nou per part del tècnic madrileny que demana escalfor i estima per als seus homes i no pas el fuet.
La vuitena serà la bona?
Míchel està convençut que «el Girona anirà a més» i que divendres va apagar-se al final fruit del cansament i l’ofec acumulat per les baixes. Sigui com sigui la realitat diu que l’equip continua en zona de descens amb només tres punts i encara no ha guanyat cap partit després de set jornades. Un començament de curs molt deficient que no té aturador i que diu que mai, en futbol professional, li havia costat tant al Girona guanyar el primer partit. El curs 2009-10, Cristóbal Parralo va estrenar-se a la setena jornada contra el Castelló (1-0). Fora d’aquesta etapa moderna a la Lliga de Futbol Professional, el Girona sí que ha tingut anys en què ha costat més atrapar la primera victòria. Concretament, dues temporades seguides, a Segona B, la 1993-94 i 94-95, quan es va haver d’esperar fins a la viutena jornada per celebrar la primera alegria. Va ser contra el Manacor (4-1) i l’Europa (4-0), respectivament.
El repte és ara no empitjorar els registres d’aquell Girona d’Alfons Muñoz , que sí que es va salvar la 1993-94 però que la 1994-95 va baixar a Tercera, i assolir dissabte (16:15) que ve contra el València el primer triomf del curs.
