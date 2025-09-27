Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Míchel demana «temps»

El Girona arriba a la setena jornada sense conèixer la victòria i iguala el rècords negatius dels cursos 93-94 i 94-95 a Segona B

El tècnic va veure «un altre pas endavant» contra l’Espanyol i està convençut que anirà «amunt»

Aposta per escalfor i estima cap als seus jugadors i no pas per "fotre canya" per sortir d'aquesta situació tan delicada

Míchel felicita Ounahi al final del partit de divendres contra l'Espanyol

Míchel felicita Ounahi al final del partit de divendres contra l'Espanyol / Marc Martí Font

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

«El temps és or» diu el refrany. A la vida i també en el futbol, el temps és un bé molt preuat que sovint no es valora. Sobretot quan les coses van bé i hom no s’adona de la dificultat i la feina que hi ha al darrere per assolir objectius o reptes quotidians. Quan tot ve rodat, ningú hi pensa. Els gols entren de rebot amb el cul, l’àrbitre xiula penal a favor en qualsevol contacte i els gols es troben com escarlets. Ara bé, quan s’entra en una dinàmica negativa, tot és al revés. La porteria es fa petita, tots els rebots van a parar als peus dels rivals i els bons resultats no arriben. El Girona ha superat les set primeres jornades de Lliga amb només tres punts, fruit de tres empats contra Celta (1-1), Athletic (1-1) i Espanyol (0-0) i encara no coneix la victòria. Una situació que el té en zona de descens i instal·lat en un panorama d’angoixa i foscor general del qual Míchel està convençut de poder-ne sortir. El tècnic va veure divendres un altre «pas endavant» en tots els sentits contra l’Espanyol insuficient encara per guanyar. Per tot plegat, en una mostra de sinceritat, demana i reconeix que necessita «temps» per fer créixer i aquest Girona.

El duel contra l’Espanyol va ser el tercer en una setmana amb ben pocs dies de diferència -i moltes baixes- per preparar-los. Míchel vol «temps» per poder treballar i entrenar les connexions, els automatismes entre molts jugadors que van arribar els darrers dies de mercat. O per practicar el sistema de cinc defenses que va estrenar contra l’Espanyol sense, gairebé, haver-lo pogut assajar gens. I és que després d’haver deixat passar tot l’estiu, amb ben pocs moviments a la plantilla, Míchel es va trobar amb una plantilla de circumstàncies per encarar les tres primeres jornades. Per acabar-ho d’adobar, el club va vendre Herrera i Krejci els darrers dies i no li va portar cap recanvi. Tampoc va venir cap altre davanter i la plantilla va quedar coixa. «Ens falten moltes coses encara. Demano temps», reiterava al final del derbi Míchel.

A partir d’aquí, la situació és la que és i el Girona és a punt d’igualar el pitjor registre de la seva història sense guanyar el primer partit. En aquest sentit, Míchel, conscient de la dificultat del problema, ha abaixat les revolucions tant a la banqueta com en el discurs per no saturar les seus homes. «La meva exigència és molt alta i encara no hi som. No exigiré a través de la crítica sinó de l’abraçada. A partir d’aquí, anirem cap amunt. Si jo estic fotent-los canya cada entrenament, serà pitjor. Necessitem estar junts, com equip i que l’afició els estigui al costat. Tots patim». Un discurs nou per part del tècnic madrileny que demana escalfor i estima per als seus homes i no pas el fuet.

La vuitena serà la bona?

Míchel està convençut que «el Girona anirà a més» i que divendres va apagar-se al final fruit del cansament i l’ofec acumulat per les baixes. Sigui com sigui la realitat diu que l’equip continua en zona de descens amb només tres punts i encara no ha guanyat cap partit després de set jornades. Un començament de curs molt deficient que no té aturador i que diu que mai, en futbol professional, li havia costat tant al Girona guanyar el primer partit. El curs 2009-10, Cristóbal Parralo va estrenar-se a la setena jornada contra el Castelló (1-0). Fora d’aquesta etapa moderna a la Lliga de Futbol Professional, el Girona sí que ha tingut anys en què ha costat més atrapar la primera victòria. Concretament, dues temporades seguides, a Segona B, la 1993-94 i 94-95, quan es va haver d’esperar fins a la viutena jornada per celebrar la primera alegria. Va ser contra el Manacor (4-1) i l’Europa (4-0), respectivament.

El repte és ara no empitjorar els registres d’aquell Girona d’Alfons Muñoz , que sí que es va salvar la 1993-94 però que la 1994-95 va baixar a Tercera, i assolir dissabte (16:15) que ve contra el València el primer triomf del curs.

TEMES

