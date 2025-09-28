Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Girona B s'anima, goleja el Terrassa (4-2) i s'enfila a la classificació

Els gols d'Aranzana, Shin, Nil Calderó i Papa capgiren la diana inicial dels egarencs i deixen l'equip de Quique Álvarez a la part alta de la taula

Quique Álvarez és l'entrenador del Girona B

Girona

El Girona B comença a tenir-li presa la mida a la Segona RFEF i aquest migdia ha golejat el Terrassa (4-2) a Vidreres, pel que encadena tres jornades sense perdre i s'enfila fins la part alta de la classificació. En la segona victòria en els dos partits que ha disputat com a local fins ara aquesta temporada, l'equip entrenat per Quique Álvarez s'ha sobreposat al gol inicial de Beamonete, que ha arribat poc abans del primer quart d'hora de joc. Les dianes d'Arenzana, Shin, Nil Calderó i Papa han escenificat la superioritat dels blanc-i-vermells, que han gaudit de més i millors ocasions per emportar-se els tres punts.

Tot i començar el curs amb una derrota per la mínima al camp del Reus, el Girona B ha despertat a temps i ha estat capaç de puntuar en les últimes tres jornades, període en què ha sumat 7 punts de 9 possibles. Fa dues setmanes es va imposar al Poblense a casa (1-0), l'anterior jornada va sumar un punt a Torrent i avui ha golejat el Terrrassa, que no ha iniciat amb massa bon peu la temporada. El proper diumenge, 5 d'octubre, el filial blanc-i-vermell visitarà el camp de l'Atlètic Lleida.

