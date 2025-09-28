Joel Roca, el novè gironí en un Mundial sub20
L’extrem ripollès del Girona agafa el relleu de Gerard Deulofeu i Rubèn Yáñez en el retorn de la selecció espanyola a la competició tretze anys després
Joel Roca ha estat un dels pocs que ha posat una mica de llum en aquest començament de temporada tan gris del Girona. La manca de reforços i el retard en les arribades d’Ounahi i Bryan Gil, han obert la porta de bat a l’extrem de Ripoll. I és clar, valent i decidit, el gironí s’hi ha llançat de caps. Tant és així que ha estat titular indiscutible per a Míchel amb actuacions notables, gol inclòs contra el Rayo en la seva primera temporada a Primera. Tot plegat ha fet que els responsables de la Federació l’hagin cridat per disputar el Mundial sub20. Un tren que passa només un cop a la vida i on, Roca, tot i els intents del Girona perquè es quedés a terra, hi ha pujat. «Vol dir que fa bé les coses. He jugat un Mundial Sub20 i és un somni. Només passa un cop a la vida i ho ha d’aprofitar. Que faci un bon Mundial i si pot ser que el guanyi. Que gaudeixi», deia Míchel que també va jugar el del 1995 de la categoria a Nigèria. D’aquesta manera, el ripollès es converteix en el novè jugador de la demarcació que disputa un Mundial sub20. El camí el va obrir Arseni Comas el 1979 al Japó i els darrers d’anar-hi van ser Gerard Deulofeu i Rubèn Yáñez el 2013 a Turquia. Aquesta nit el combinat estatal que entrena l’andalús Paco Gallardo debuta contra el Marroc (22:00).
La selecció espanyola ha tornat a un Mundial sub20 dotze anys després de la darrera vegada, precisament la de la generació de Deulofeu i Yáñez on va perdre a quarts contra l’Uruguai el 2013 a Turquia. Per trobar un altre gironí a la competició, que es disputa cada dos anys, cal anar fins al 2009, a Egipte, quan el banyolí Andreu Fontàs va ser un dels seleccionats. Un altre banyolí com Ferran Corominas va arribar fins a la final el 2003 als Emirats Àrabs, on va perdre contra el Brasil de Dani Alves i Fernandinho (1-0).
Mingo, company de Míchel
Al Mundial de Míchel a Nigèria, el 1995, hi va ser Carles Domingo, Mingo, llavors al Barça. El selvatà encara està en actiu a l’Hostalric, arribaria a semifinals on perdria contra la campiona Argentina (0-3) d’Ibagaza, Sorín i Biagini. En el partit pel tercer i quart lloc també cediria davant Portugal (2-3). Quatre anys abans, el defensa gironí de la Damm, Ramon De Quintana era peça clau de la selecció al Mundial del 1991, a Portugal, i després va incorporar-se al Figueres, a Segona A.
Una dècada abans, Narcís Julià, encara com a jugador del Girona, va participar al Mundial del 1981 a Austràlia, mentre que el 1979, Arseni Comas, que ja jugava al Barça Atlètic, també va fer un bon viatge per ser al del Japó. Tots dos van ser titulars. Ara, gairebé mig segle després que Comas obrís el camí, Roca agafa el relleu.
