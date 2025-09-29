El debat a la porteria està tancat: Gazzaniga no es mou
L’argentí va tornar a ser protagonista contra l’Espanyol per deixar la primera porteria a zero
Míchel parla clar: «L’arribada de Livakovic no suposa un canvi»
Dominik Livakovic caminava tot sol per la gespa de l’estadi de Montilivi hores abans de l’inici del derbi contra l’Espanyol. Estava contemplatiu, en silenci. Qui sap en què estaria pensant l’internacional amb Croàcia, mentre els seus companys encara eren als vestidors acabant-se de preparar per al partit. Feia poc que Míchel Sánchez els havia revelat l’alineació i, una jornada més, el company de selecció de Luka Modric, que ha vingut cedit al Girona «per ser el millor porter que pugui ser», no figurava entre els onze escollits.
El tècnic de Vallecas va obrir la porta a fer el canvi sota pals a principis de la setmana passada assegurant que «la porteria és una posició com qualsevol altra» i «pot passar». A San Mamés, però, l’escollit va tornar a ser Paulo Gazzaniga, malgrat que venia d’encaixar quatre cols contra el Llevant a Montilivi (0-4), i el bon paper de l’argentí davant l’Athletic Club (1-1) va fer que Míchel continués apostant per ell en el derbi amb l’Espanyol (0-0).
Quan més qüestionada semblava estar la seva titularitat, Gazzaniga es va reivindicar contra els pericos per deixar la primera porteria a zero de la temporada 2025-26. El de Murphy va ser protagonista el passat divendres, sobretot a la primera part, quan va frustrar dues ocasions clares del conjunt de Manolo González. Primer per aturar una semivolea de Roberto i després per negar-li el gol a Dolan amb un tret a només cinc metres. A la segona part va continuar responent amb criteri.
Preguntat després de l’empat sense gols contra l’Espanyol sobre el possible canvi a la porteria, Míchel va parlar clar. «L’arribada de Livi (Livakovic) no suposa un canvi a la porteria, això ho decideixo jo», va dir de manera contundent. L’entrenador va insistir que «jo penso molt en el meu equip i com millorar-lo. Les decisions les prenc jo. Tenim tres grans porters (Gazzaniga, Livakovic i Krapyvtsov). També hi ha Juan Carlos, que per desgràcia estarà de baixa tota la temporada. La gent pot pensar el que vulgui».
No hi ha debat que valgui
Lligat amb els mals resultats del Girona, semblava que el debat a la porteria estava servit des de la primera jornada, quan Gazzaniga es va equivocar contra el Rayo Vallecano (1-3) regalant un gol, un penal i sent expulsat amb vermella directa abans de la mitja part per intentar regatejar De Frutos a l’àrea. L’arribada de Livakovic l’últim dia de mercat encara el va animar més, tenint en compte que a diferència de Krapyvtsov, que continua formant-se com a futbolista professional i en el partit i mig que va jugar a la porteria va encaixar sis gols (el penal que va marcar Isi i la maneta del Vila-real), i de Juan Carlos, que abans de lesionar-se havia assumit el rol de tercer porter, el croat podia donar seguretat i experiència a l’equip sent un recanvi de rendiment immediat.
«Que Gazzaniga ho va fer malament a la primera jornada? Doncs sí. Soc persona i respecto moltíssim als meus jugadors. Tinc present el que m’han donat al llarg de la seva trajectòria aquí. Gazzaniga és un d’ells, igual que Portu, Stu (Stuani), Arnau, Iván (Martín)... L’altre dia els ho vaig dir. Stu, Arnau i Iván són els únics que hi van ser a Tenerife, el partit de tota la meva carrera com a entrenador del qual estic més orgullós. Mai l’oblidaré. Gazzaniga fa moltes coses bé. Que hi ha corrents d’opinió? A vegades també són interessades. El dia que jugui Livi serà perquè jo ho decideixi. Els dos són grans porters», va defensar donant, d’aquesta manera, el debat per tancat.
La competència funciona
Titular indiscutible pràcticament des que va fitxar pel Girona la temporada 2022-23, coincidint amb el retorn dels blanc-i-vermells a Primera Divisió gràcies a l’ascens a Tenerife, el director esportiu, Quique Cárcel, ha tingut feina per trobar un porter que li faci competència de veritat a Gazzaniga. Entre Juan Carlos, Fuidias, Pau López i Krapyvtsov, cap d’ells ha aconseguit fer-li ombra. De moment, Livakovic, que ha canviat el Fenerbahçe turc per l’equip gironí amb la intenció de fer-se un lloc com a titular, encara no ha aconseguit seure l’argentí a la banqueta, però sí que de mica en mica va apujant el nivell a la posició per fer-los a tots millors.
El de Murphy ha crescut en els dos últims partits davant l’Athletic i l’Espanyol, contribuint en la suma de dos empats que, pel bé de tots, han de portar als gironins a retrobar-se aviat amb la victòria. Aquest dissabte contra el València (16.15 h) ha de ser el dia.
