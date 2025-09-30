El Girona és un dels deu clubs de les principals lligues europees que no sap guanyar
Celta, Wolverhampton, Fiorentina, Verona o Monchengladbach són alguns dels que tampoc han celebrat cap victòria encara
Després d’un final d’estiu ben convuls amb sortides de jugadors importants i posicions que es va quedar sense reforçar, al Girona li costa Déu i ajuda engegar màquines. Bé, de fet, després de set jornades continua al taller mentre Míchel intenta que les noves peces i les que ja hi havia connectin i puguin convertir-se en un equip que competeixi i pugui lluitar per salvar la categoria a Primera. No ho són pas de dolentes, les peces -els jugadors- passa que han arribat tard, algunes sense forma i d’altres són fràgils. A més a més, alguns dels que s’han quedat s’han lesionat i tot plegat fa que la màquina vagi molt justa i no acabi d’arrencar. Ho intenta, sí, i les dues darreres jornades el motor ja fa una altra fressa, tanmateix, encara s’encalla i no hi ha maneres de trobar la tecla perquè pugui agafar la velocitat punta.
Tot plegat diu que després de les primeres set jornades de Lliga, el Girona és cuer en solitari amb només tres punts gràcies a tres empats contra Celta a Vigo (1-1), Athletic a Bilbao (1-1) i Espanyol a Montilivi (0-0). Els de Míchel, juntament amb el Celta que suma cinc empats, encara no han guanyat cap partit aquesta temporada. Una dada esfereïdora que per trobar-ne una de semblant cal recular fins a principis dels noranta quan l’equip lluitava per no baixar a Tercera. Posats a comparar, si es fa un cop d’ull a la resta de principals lligues d’Europa, hom s’adona que el Girona no és l’únic equip que encara no coneix la victòria. Són deu els clubs de les grans lligues del continent que no saben guanyar un cop transcorregut el primer mes i mig de competició. A part del Celta i el Girona a la Lliga, el Wolverhampton, a la Pemier League, el Fiorentina, el Verona, el Gènova, el Pisa i el Lecce, a Itàlia, el Borussia Monchengladbach a Alemanya i el Metz a França, tampoc han donat encara cap victòria a la seva afició.
Deu, doncs, són els equips que no saben guanyar fins ara a les grans lligues europees. Ara bé, la situació del Girona és una mica més greu que la d’aquests clubs perquè la Lliga espanyola és la més avançada de totes i ja arriba fins a les set jornades quan a la resta encara no s’hi arriba. Així, a la Premier i a França se n’han jugat sis i a Itàlia i Alemanya, cinc. En aquest sentit, qui està pitjor que el Girona és el Wolverhampton, el rival al Costa Brava a l’estiu (2-0) i que va sumar el primer punt del curs aquest cap de setmana contra el Tottenham gràcies a un gol de l’exgironí, Santi Bueno (1-1). Després de també sis jornades, a França el Metz, té tan sols un punt i és cuer. A la Bundesliga, el Gladbach també ocupa la cua de la taula amb dos punts i cap victòria en cinc jornades. Cinc partits també s’han disputat a la Serie A on el Lecce, el Pisa, el Verona, el Fiorentina i el Gènova tampoc han estrenat el caseller de victòries. El Parma el va estrenar justament ahir, guanyant el Torino per 1-0.
Portugal i Bèlgica
En lligues menys glamuroses, també hi ha equips que encara no saben guanyar. A Bèlgica, el Dender no ho ha fet en nou jornades mentre que a Portugal el Vila das Aves, tampoc en set. Als Països Baixos tots s’han estrenat igual que a la Segona Divisió espanyola o la Championship (segona anglesa) mentre que en els dos grups de Primera RFEF, després de cinc jornades, l’Ourense CF, l’Antequera i el filial del Betis són els únics que no ho han fet. Als cinc grups de la Segona RFEF, transcorregudes quatre jornades, hi ha força equips amb cap victòria: Atlètic Lleida, Espanyol B, Torrent, València Mestalla, Atlètico Malagueño, Llorca Deportiva, Xerez FC, Antoniano, Socuéllamos, Burgos Promesas, Lealtad de Villaviciosa, Langreo, UD Ourense, Sámano, Basconia, Alfaro, Nàxara i Beasain.
