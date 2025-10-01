El Girona coneixerà dilluns el rival a la primera ronda de Copa
La Federació ha inclòs el criteri de proximitat en el sorteig d’una primera eliminatòria que es jugarà la darrera setmana d’octubre
Sentir a parlar de la Copa del Rei a Montilivi encara genera una mica d’angúnia. La competició va deixar un regust de boca ben amarg el curs passat arran de l’eliminació per penals en segona ronda al camp de la UD Logronyès (0-0). Va ser el famós partit en què Pol Arnau, fill de l’exporter del Barça, Francesc i aquesta temporada jugador del filial, va posar-se de porter a la pròrroga -amb el Girona amb un home més- i va aturar un penal a Abel Ruiz a la tanda. Aquella desfeta va fer molt de mal al vestidor, però com diu Míchel era una altra temporada. Ara som a la 25-26 i Pol Arnau juga al Girona B. Capítol tancat. A partir d’aquí, dilluns serà dia de sorteig de Copa i el conjunt gironí coneixerà el rival a la primera ronda, que es jugarà la darrera setmana d’aquest mes d’octubre.
Enguany, la Federació ha modificat una mica el criteri d’aparellaments, on ha inclòs el factor de proximitat geogràfica al sorteig. Així, al Girona li podria tocar, per exemple, l’Atlètic Sant Just, sempre que els barcelonins facin bo dissabte a Calatayud el 3-0 de l’anada; o a l’Atlètic Lleida, si els del Segrià superen l’Ejea en partit de Copa Federació aquest vespre. Altres possibles rivals dels gironins són els equips valencians, balears i aragonesos que aquest cap de setmana superin ronda. Barça, Madrid, Atlètic de Madrid i Athletic Club encara no entraran en aquesta eliminatòria perquè juguen la Supercopa.
Invictes en primera ronda
Cal recordar que la desfeta del curs passat a Logronyo va ser en segona ronda. El Girona havia superat abans l’Extremadura amb solvència (0-4, gols de Bryan Gil, Arnau i dos de Miovski). A més a més, des que es va instaurar aquest format de partit únic al camp d’un equip de categoria inferior, el Girona no ha estat mai eliminat en la primera ronda. Des del 2019, el conjunt gironí s’ha desfet del Linares (1-2), Gimnàstica Segoviana (0-2), Calvo Sotelo Puertollano (1-5), Quintanar del Rey (1-2), San Roque de Lepe (1-2) i Extremadura (0-4).
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant
- El mètode infal·lible per perdre pes de forma saludable segons els experts