El Girona ja ha fet servir vint-i-set jugadors en només set jornades de Lliga
Només el Sevilla (28) supera el registre dels gironins, que en els cinc exercicis anteriors a Primera mai havien utilitzat tants futbolistes tan aviat
Abel Ruiz i el porter Livakovic encara han de debutar aquesta temporada
Míchel va modificar el sistema tàctic divendres passat contra l’Espanyol. El tècnic va passar de l’habitual defensa de quatre a formar-ne amb una de cinc amb tres centrals i dos carrilers. Un retoc estratègic sí, prou normal en el futbol per mirar de sorprendre el rival, però gens habitual en madrileny, que intenta trobar d’una vegada per totes, la tecla adequada perquè l’equip rutlli. El canvi de sistema es va afegir a la llarga llista de variants i proves que ha fet Míchel des que ha començat la temporada i que diu que ja ha fet servir vint-i-set jugadors -el darrer Lass Kourouma a Bilbao- en només set jornades de Lliga. Una xifra altíssima en tan poc temps, superada encara pel Sevilla amb vint-i-vuit, i que normalment, sol ser sinònim que les coses no van bé. Alhora, evidencia una planificació dolenta per part dels gestors del club perquè d’aquests vint-i-set, quatre ja no són a la plantilla (Krejci, Miovski, Herrera i Dawda). A més a més, cal tenir en compte que encara queden dos jugadors per estrenar-se, Abel Ruiz i Dominik Livakovic, a banda del lesionat per tot l’any, Juan Carlos Martín. A més a més, la xifra es podria ampliar al mercat d’hivern si el club decideix omplir la fitxa que té lliure i també substituir el lesionat Donny Van de Beek.
Normalment, fer servir molts jugadors acostuma a voler dir o bé que hi ha moltes lesions, o que els resultats no són bons i que l’entrenador mou peces i prova coses a la recerca de la fórmula màgica. A Montilivi s’hi ha barrejat tot, amb l’ingredient extra d’un final de mercat il·lògic. Tot plegat ha fet que s’hagi arribat a una xifra de jugadors utilitzats molt alta pel moment de temporada en què s’està. Perquè, amb set jornades sí que és estrany veure que el tècnic hagi recorregut ja tants futbolistes. Només cal comparar-ho amb les temporades anteriors a Primera en què el Girona, com a màxim, n’havia fet servir vint-i-tres al cap de set jornades.
El recurs del filial
Una xifra més lògica, els vint-i-tres, que, a mesura que anaven avançant els cursos s’ampliava. Ara bé, en les cinc temporades anteriors a Primera, tan sols en dues el Girona va superar en total el registre de vint-i-set jugadors que ha fet servir fins ara. Va ser el curs passat quan es va arribar als trenta gràcies a la presència de molts vailets del filial (Antal, Papa Ba, Ferran Ruiz, Almena, Selvi Clua o Minsu) arran de l’allau de lesions i en l’any del retorn amb Míchel (2022-23), quan hi va haver dos fitxatges d’hivern (Tsygankov i Callens), tres baixes (Samu Saiz, Terrats i Manu Vallejo) i tres participacions de joves del planter (ArteroUreñaJoel Roca) i en van ser vint-i-nou. Això sí, a la jornada set, el nombre, a la jornada set, era molt més baix, en totes dues temporades (vint-i-tres).
En les altres tres temporades (2023-24, 2018-19 i 2017-18), ni es va arribar a la xifra que ha assolit ja el Girona a la setena jornada. Així, en el còmput global, l’any de la classificació per la Champions, Míchel va fer servir vint-i-cinc jugadors, mentre que Eusebio i Machín, en van utilitzar vint-i-sis i vint-i-cinc, respectivament durant tot el curs.
