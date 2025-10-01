El Girona visitarà Getafe un divendres
El partit es disputarà al Coliseum el dia 31 d'aquest octubre a les nou del vespre
La Lliga ha fixat l'horari corresponent a l'onzena jornada en la qual el Girona es desplaçarà al camp del Getafe. El partit ha quedat marcat pel divendres 31 a les nou del vespre (21:00). Abans del duel al Coliseum, els de Míchel han de rebre el València i visitar el Barça, amb una aturada de la competició entremig, i enfrontar-se a l'Oviedo també a Montilivi.
