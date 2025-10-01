Montilivi acollirà el derbi entre el Girona B i el Barça Atlètic
El partit serà el diumenge 2 de novembre a les dotze del migdia
El Campo Municiapl de Vidreres és des d’aquesta temporada, la llar del Girona B en el seus partits com a local en l’estrena a Segona RFEF. Tanmateix, el club tenia clar que quan hi hagués la possibilitat de fer servir Montilivi, l’aprofitaria. I així serà el proper diumenge dia 2 de novembre al migdia (12:00) per al derbi contra el Barça Atlètic. Aprofitant que el primer equip del Girona haurà jugat divendres al camp del Getafe, el club ha entès que, sent encara Fires de la ciutat, obrir Montilivi per veure el duel entre el filial i el Barça Atlètic, és una bona idea. L’equip blaugrana, que entrena Juliano Belletti, és el líder de Segona RFEF amb nou punts en quatre jornades, mentre que els de Quique Álvarez és cinquè, amb set. n
