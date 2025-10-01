Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pau Ortega és el nou entrenador del Girona femení

El tècnic relleva Eduard Sanmartín i ja va estrenar-se contra el Sant Cugat

El Girona ja té nou entrenador per al primer equip femení de Tercera RFEF. L’escollit és Pau Ortega, que ja va dirigir l’equip el cap de setmana passat en la derrota contra el Sant Cugat (0-1) però que no va ser confirmat fins ahir pel club. Ortega és un tècnic de la casa, amb una trajectòria de cinc temporades a l’entitat, on va s’hi va iniciar com a segon entrenador de l’aleví femení. La temporada passada va signar una campanya brillant al capdavant de les infantils de futbol 7 a Preferent on aconseguir guanyar la Lliga i la Copa Catalunya. Aquesta temporada havia començat dirigint l’Infantil S14, que competeix en categoria masculina. Ortega substitueix Eduard Sanmartín, que va presentar la seva renúncia la setmana passada per motius personals.

