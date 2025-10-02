El Girona és el pitjor atac de Primera
El Girona és l’equip menys golejador de tota la categoria amb només tres gols (Joel Roca, Vanat i Ounahi) en set jornades
La temporada passada l’equip ja n’havia fet vuit i, en fa dues, divuit en aquest punt del curs
La victòria de dilluns a la nit de l’Oviedo a València (1-2) ha deixat el Girona encara més cuer a la classificació. Els asturians eren penúltims abans del partit i, amb els mateixos tres punts que els de Míchel i semblaven, d’entrada, el rival més a l’abast. Tanmateix, la remuntada a Mestalla els ha enfilat fins als sis punts a la zona tranquil·la i, de retruc, ha enfonsat una mica més els gironins al pou. La zona de salvació continua a dos punts i la marca ara el Celta, amb cinc, en una part baixa molt igualada on hi ha set equips separats per tres punts. La victòria de l’Oviedo va suposar també una altra -tornem-hi- dada negativa en aquest començament de temporada per al Girona. Perquè gràcies als dos gols dels asturians, el Girona s’ha quedat com l’equip menys golejador en solitari de tota Primera Divisió amb només tres, els que han marcat Roca contra el Rayo Vallecano, Vanat a Vigo i Ounahi a Bilbao. És, doncs, el pitjor registre de la categoria, per darrere de l’Oviedo, que n’ha fet quatre i de l’Osasuna, amb cinc. Una llufa més per al Girona que en va ben carregat en aquest primer mes i mig de curs.
La incertesa del mercat i la demora a l’hora d’incorporar Vladyslav Vanat ha trasbalsat d’allò més Míchel en la parcel·la ofensiva. A més a més, el tècnic es va quedar sense el quart davanter centre que demanava perquè després de les sortides de Dawda Camara al Cadis i Bojan Miovski al Glasgow Rangers, el club no va poder concretar l’arribada d’Umar Sadiq (Reial Societat) ni de cap altre. La mort del pare de Cristhian Stuaniva fer que el capità no estigués disponible per a l’estrena contra el Rayo i tampoc jugués a Vila-real, malgrat haver tornat ja de l’Uruguai. Per acabar-ho d’adobar, Abel Ruiz es va lesionar a la pretemporada i encara no ha debutat. Tot plegat va fer que el Girona alineés quatre davanters centres diferents en les quatre primeres jornades. I això, no pot ser gaire bon senyol en un equip.
Així, en el debut contra el Rayo, el titular va Miovski, que ja negociava la seva sortida i que, a més a més, va ser el sacrificat per fer entrar Krapyvtsov arran de l’expulsió de Gazzaniga. En la segona jornada a Vila-real (5-0), l’escollit va ser Dawda. El banyolí va ser inscrit amb el primer equip en un moviment desconcertant i va fer el que va poder en el naufragi al Madrigal. Miovski no va entrar a la convocatòria i Stuani es va quedar a la banqueta. L’uruguaià seria titular en la jornada següent contra el Sevilla (0-2), el darrer amb el mercat obert i on també gaudiria de minuts Dawda. A partir d’aquí, en els darrers dies de mercat, el banyolí va ser cedit al Cadis, Miovski traspassat al Rangers i va arribar Vanat. L’ucraïnès va entrar directament a l’onze titular a Vigo i va estrenar-se amb gol (1-1). Vanat ha estat el titular des de llavors. Va jugar contra el Llevant (0-4), a Bilbao (1-1) i també davant l’Espanyol. En aquests tres partits, l’ucraïnès va tenir ocasions per marcar a San Mamés i en el derbi però no va estar encertat. Vanat, doncs, s’ha convertit en el davanter centre titular de l’equip, amb Stuani com a recanvi, mentre Abel Ruiz, amb problemes físics, continua sense estrenar-se.
Mai tan pocs a Primera
La sequera del Girona és de les grosses. De fet, mai a Primera havia estat tan difícil fer rajar l’aixeta golejadora. Repassant les cinc temporades anteriors, veiem que al cap de set jornades, mai s’havia estat tan malament pel que fa a gols. Fins i tot l’any del debut (17-18), amb Machín, quan el Girona era un nouvingut, s’havien fet sis gols. Amb Eusebio, el curs del descens (18-19), se’n van fer vuit, els mateixos que l’any passat (24-25). En el primer curs de Míchel a Primera (22-23), el Girona n’havia fet deu mentre que en l’any de pel·lícula que va acabar amb el bitllet per a la Champions (23-24), se’n van fer ...divuit (tres de Dovbyk i Herrera, dos de Portu, Stuani i Savinho i un d’Iván Martín, Èric Garcia, Tsygankov, David López, Aleix Garcia i Couto). Sí, sis vegades més que enguany i més del doble que el curs passat.
