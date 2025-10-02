Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més problemes pel Girona: Ounahi es lesiona

El marroquí és baixa segura contra el València i tampoc viatjarà amb la seva selecció

Caldrà veure si es recupera a temps per visitar el camp del Barça

Azzedine Ounahies posa les mans al cap durant el partit contra l'Espanyol

Azzedine Ounahies posa les mans al cap durant el partit contra l'Espanyol / Europa Press

Marc Brugués

Girona

Ja ho diu el refrany, ase magre ple de mosques. El Girona en té un feix aquest començament de temporada per aixecar el cap i aconseguir la primera victòria. Al desgavell del final del mercat i als mals resultats s'hi han afegit darrerament les lesions per convertir-ho tot plegat un còctel letal. Amb David López, Tsygankov i Abel Ruiz fora de combat les darreres setmanes i Van de Beek i Juan Carlos KO per tot el curs, Míchel veu ara com es queda sense el jugador més desequilibrant que té. Azzedine Ounahi serà baixa per lesió demà passat contra el València i tampoc s'incorporarà a la concentració de la seva selecció durant l'aturada. A més a més, segons la SER és seriós dubte per visitar el camp del Barça el dia 18. Ounahi es va fer mal durant el partit contra l'Espanyol i el club està pendent de fer un comunicat explicant- l'abast de la lesió

