Míchel atraparà Machín en partits al futbol professional amb el Girona
El madrileny arribarà demà als 189 i igualarà el sorià com a entrenador que més ha dirigit el Girona a l’elit
Emilio Aldecoa i Alfons Muñoz lideren el rànquing global en totes les categories
Fa temps que Míchel forma part de la història del Girona. De fet, en la seva primera temporada a Montilivi hi va entrar directe gràcies a l’ascens a Primera a Tenerife (2021-22). Un èxit que l’equiparava, pel que fa a mèrits -no pas a partits- a Pablo Machín, el primer entrenador que va dur l’equip a la màxima categoria. A partir de llavors, el madrileny ha anat guiant el Girona per Primera i duent-lo a fites inimaginables com ara la participació a la Lliga de Campions. De bracet del club, Míchel ha anat creixent com a tècnic fins a encetar enguany la seva cinquena temporada al club. En aquest sentit, dissabte aprofundirà en la seva petjada al Girona quan iguali Pablo Machín com a entrenador amb més partits a l’entitat al futbol professional. El madrileny arribarà als 189 i empatarà amb el sorià al capdavant de la classificació de tècnics que més cops han dirigit l’equip a l’elit. Un rècord majúscul tractant-se, com saben tots els que s’hi dediquen -ell el primer- d’una professió de risc.
És evident que Míchel no viu el seu millor moment a Montilivi. Tot i quepotser alguns ja no se’n recorden, n’ha tingut molts d’anys més bons al club. Tanmateix, d’ençà de la segona volta de la temporada passada, que els resultats no acompanyen. L’any passat va salvar l’equip amb penes i treballs del desastre que hauria suposat el descens mentre que enguany intenta trobar la tecla per fer funcionar una màquina que, de moment, no carbura. I pateix. No pas per si des de dalt algú decideix que ja n’hi ha prou, sinó perquè sent el club i vol que la situació s’arregli. Una victòria contra el València demà seria la recepta ideal a tots els mals i suposaria una escletxa de llum i oxigen gegant per a un equip que fa massa temps que viu a les fosques. De retruc, permetria Míchel poder celebrar haver igualat Machín al rànquing de partits en futbol professional al club.
Atrapats ja Raül Agné, Xavi Agustí, Lluís Pujolràs i ara Pablo Machín, a davant, a Míchel ja només li queden Alfons Muñoz (202) i Emilio Aldecoa (247). Aldecoa va estar-se vuit temporades al Girona en diverses etapes (1955-57, 59-60, 67-69, 74-1976 i 81-82) i va signar 108 triomfs, 42 empats i 97 derrotes. Muñoz, per la seva banda, se n’hi va estar set en tres etapes, entre el 1981-85, el 1987-88 i el 1993-95, en les quals va signar 70 triomfs, 56 empats i 76 derrotes. Els números de Míchel, en aquest sentit, són semblants als de Machín que, tanmateix, té un parell de victòries més. Així, el madrileny ha sumat 81 victòries, 37 empats i 70 derrotes en els 188 que ha dirigit el Girona, pels 83 triomfs, 50 empats i 56 derrotes del de Gómara, en 189 duels.
Dissabte contra el València i d’aquí a quinze dies contra el Barça, Míchel té l’oportunitat de pujar, en solitari, al tercer lloc del podi dels entrenadors amb més recorregut al Girona. El seu desig és atrapar i superar Muñoz i Aldecoa. El primer pas ha de ser dissabte.
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit