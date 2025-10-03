Míchel s'aferra als brots verds del Girona: "Estem en un moment en el qual podem donar el 100%"
El tècnic blanc-i-vermell reconeix que "les baixes són un problema important per nosaltres", després de perdre també Ounahi
Míchel camina per la corda fluixa des de fa setmanes, intentant trobar la manera que arribin els resultats. L’entrenador de Vallecas confia plenament en el potencial de l’equip, també en ell mateix, i està convençut que els “brots verds” que han aflorat en els últims dos partits, amb dos empats davant l’Athletic (1-1) i l’Espanyol (0-0), més d'hora que tard es convertiran en victòries que impulsaran l’equip a la classificació. La crua realitat és, però, que a les portes de la vuitena jornada de Lliga el Girona continua cuer, sense cap triomf i sent el conjunt menys golejador de Primera Divisió. Aquest dissabte, els blanc-i-vermells reben el València a Montilivi (16.15 h) en un encontre que pot ser decisiu abans de la propera aturada de seleccions perquè en cas de guanyar, fins i tot, es pot sortir del descens.
Una setmana més, la situació de baixes que hi ha a la plantilla no ajuda Míchel a preparar el duel. El tècnic no pot comptar amb els lesionats David López, Lemar, Van de Beek i Ounahi, l’últim en entrar a la infermeria, ni els internacionals Joel Roca i Krapyvtsov. A banda, Abel Ruiz i Tsygankov continuen amb molèsties i són dubte contra el València. No obstant això, l’extrem ucraïnès ha entrat en la convocatòria d’Ucraïna tot i perdre’s els darrers cinc partits, sense que el club hagi pogut especificar cap lesió en un comunicat perquè no n’hi ha. “No em sorprèn la convocatòria. Els temps són així. Ell anirà amb la seva selecció i allà determinaran si està per jugar o no. És un tema de sensacions perquè de lesió en si no n’hi ha. Està donant passos endavant, però no està per jugar demà. Espero tenir-lo aviat”, ha comentat Míchel. Alhora ha expressat que “ens preocupen molt les lesions”: “Hem de mirar cap endavant, no podem fer res més que esperar que els jugadors es recuperin bé i com més aviat millor. Ounahi va jugar la segona part de l’últim partit amb molèsties, creia que estava bé, però té una petita lesió al bessó. Hem d’estar concentrats per tirar cap endavant amb els jugadors que estiguin disponibles”.
Sobre la possible causa de tantes absències, Míchel ha defensat que “nosaltres cuidem molt als jugadors en tots el sentit. El jugador sap que té informació 360 graus amb nosaltres en tot moment. Ho fem tot d’una manera molt treballada per al jugador. Cadascú és com és i cada cas és diferent. Les baixes són un problema important per nosaltres”.
Donades les circumstàncies, s’ha de guanyar costi el que costi. “Necessitem ja la victòria. Tothom la necessita. Hem de treballar i donar rendiment per estar més a prop de la victòria. Els últims partits hem sigut més competitius i agressius amb pilota o sense, creant ocasions. Necessitem continuar de la mateixa manera. La victòria arribarà segur”, ha afirmat. “Visualitzo guanyar, fer un partidàs i treure la millor versió de l’equip. El futbol m’ha ensenyat que hem de mirar dia a dia. No sé el futur. El passat no importa. Són igual les victòries, ja que quan perds ets un mal entrenador. Farem tot el possible per aconseguir aquesta victòria”, ha afegit.
Del rival, ha dit que “el València és un equip que juga bé i té ocasions. Hem de ser un equip molt compacte i amb situacions defensives molt clares perquè fan molt bé el tercer home, les continuïtats i tenen profunditat. Hem d’aprofitar els espais quan robem". “Espero continuar donant passos endavant. Penso que en els últims partits hem millorat i hem de continuar de la mateixa manera. El València ha millorat amb la possessió i és ràpid en la transició. Tothom coneix Danjuma. Són un bon equip. Necessitem una victòria. Estic convençut que l’equip anirà a més”.
D’altra banda, Míchel ha destacat que aquest “és el dia a dia del futbol. Cada dia és un examen. Hem de conviure amb naturalitat, no més. Hem de pensar en el present i donar la nostra millor versió. He vist un equip que està creixent. A poc a poc serem millors i necessito que el rendiment de demà sigui per guanyar el partit. Penso que estem en un moment en el qual podem donar el 100%”.
