Mor Juanito Ortega, un puntal del Girona dels anys setanta

Va morir el passat 27 de setembre al municipi valencià d'Alberic, on havia nascut fa 80 anys i on residia a cavall de l'Illa de Menorca

Ortega, el tercer a dalt començant per l'esquerra. / Història del futbol a Girona

Jordi Xargayó

Jordi Xargayó

Girona

Les noves generacions de seguidors del Girona no deuen haver sentit parlar mai de Juanito Ortega, i això que va defensar durant sis temporades (entre 1971 i 1977), que està aviat dit, els colors blanc-i-vermells, amb un altíssim rendiment. Ortega va morir el passat 27 de setembre al municipi valencià d'Alberic, on havia nascut fa 80 anys i on residia a cavall de l'Illa de Menorca.

Ortega va arribar a Girona l'estiu de 1971, procedent de l'Europa. Era el segon any a Montilivi i va viure una sèrie de temporades en les quals el Girona gairebé sempre es quedava a les portes de l'ascens a Segona Divisió, sobretot la seva segona temporada, la 1972-73, quan es va perdre la promoció amb el Còrdova, i l'última, la 1976-77, quan, amb Lluís Pujolràs d'entrenador, va acabar la lliga a dos punts del Sabadell, que finalment pujaria.

Juanito Ortega és, probablement, el jugador més regular que he vist mai al món de futbol. No tenia mai alt-i-baixos. Cada temporada jugava tots els partits i sempre ho feia amb un notable rendiment: ben col·locat al camp, tenia un gran sentit de l'anticipació. Va arribar com a migcampista, però a Girona va jugar sempre en la posició que abans es coneixia com a lliure, formant tàndem a l'eix del defensa amb un dels més grans de la història del Girona, Isidre Sala.

Ortega, de tarannà tant cordial com seriós, era d'aquelles persones que es feia apreciar. A banda de ser un dels jugadors més destacats d'aquells anys, va establir una forta vinculació amb la ciutat. D'una banda, la seva dona, Maria Angels Todó, jugava amb el Creff Girona, que militava a la primera divisió del bàsquet espanyol. I juntament, amb Àngel Brea, conegut entrenador de bàsquet de l'època, va obrir dues botigues d'esports, amb el nom d'Olímpia. Una, a Sant Narcís, i l'altra a la cantonada de la Cort Reial amb Carreras Peralta, on ara hi ha el restaurant Draps.

Juanito Ortega, que també va jugar amb el Maó, Mallorca i Andorra, es va retirar quan tenia 33 anys. Malgrat el fort arrelament que hi va tenir mentre va jugar amb el Girona, no va tornar més a la ciutat. L'últim contacte amb gent del Girona FC l'explicava ahir Albert Mateos en el seu compte a la xarxa X. Va ser un acte a Menorca l'any 2019, on van assistir el mateix Mateos i els exjugadors Julià Mir, Pep Planas i Lluís Busquets. És dona la circumstància que, amb el banyolí Busquets, van arribar i marxar del Girona FC el mateix any.

