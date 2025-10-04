En Directe
El Girona guanya per primera vegada i surt del descens (2-1)
Segueix en directe la narració del partit Girona - València que es juga a l'estadi de Montilivi
Resultats i classificació de Primera Divisió
FINAAAAAAAAL! EL GIRONA GUANYA PER PRIMERA VEGADA!
96'. L'arbitratge està posant dels nervis a Montilivi. Ara expulsa a Francés, per protestar des de la banqueta
90'+1. Hi haurà deu minuts d'afegit a l'estadi
85'. Entrem en la recta final. Molta tensió a l'estadi.
80'. Segona groga a Iván Martín. Tocarà patir
79'. Gazzaniga, de nou providencial davant Ramazani
78'. Minuts de molta tensió a Montilivi. Míchel prepara els canvis de Bryan i Lass
68'. Canvi al Girona: Stuani per Vanat
Sí, és gol, és gol!
Compte que s'estan mirant el gol d'Arnau i de moment no puja al marcador
