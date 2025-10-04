En Directe
Entra la llum a Montilivi: El Girona guanya el València i respira (2-1)
Els de Míchel celebren la primera victòria de la temporada gràcies als gols de Vanat i Arnau en un partit molt intens i sofert
L'expusió d'Iván Martín afegeix un extra de patiment que contraresta un Montilivi entregat a l'equip
I cent quaranta-quatre dies després, el Girona ha tornat a guanyar. Des d’aquella tan llunyana victòria a Valladolid de la temporada passada, que els gironins no somreien com ho han fet avui. Abraçades d’alliberament, un ambient sa, gens tòxic i una dosi de patiment afegida per l’àrbitre han fet que el regust de boca que deixa el triomf contra el València, el primer de la temporada, sigui fantàstic. Tres punts d’or i d’una vàlua increïble que han de servir per regar els brots verds ensenyats les darreres jornades i que alguns negaven. I això que quan el València ha igualat a la segona part el golarro de Vanat, ningú ho tenia clar. Tampoc quan, ja amb 2-1 gràcies al gol d’Arnau, l’àribtre ha deixat els gironins amb deu el darrer quart d’hora per l’expulsió d’Iván Martín. I segurament aquesta dosi de patiment, ha esperonat el Montilivi de les millors ocasions per acompanyar l’equip a celebrar la primera alegria.
No es podia parlar de final a la vuitena jornada però sí que hi ha la sensació que, sobretot tenint a l’horitzó la visita al camp del Barça, tot el que no fos guanyar suposava fer un pas en fals molt perillós en les aspiracions de veure reaccionar aquest Girona. Amb el perill de veure com els rivals puntuen i van fent camí i el temor de quedar-se enfonsat al fons de la classificació, era imperatiu guanyar el València. Com fos. Encara que hi haguessin nou absències, entre les quals, la del jugador més en forma i més determinant de l’equip, com Azzedine Ounahi, lesionat. Per intentar-ho, Míchel va fer un parell de canvis, un de forçat, Asprilla per Ounahi, i l’altre tàctic, el retorn d’Arnau per Rincón al carril dret. Avançar-se era un factor que podria ser determinant per a la confiança d’un equip deprimit. A punt va estar de fer-ho Portu, en una pilota a l’esquena de Diakhaby, que va neutralitzar Agirrezabala amb una bona aturada. El Girona havia entrat molt bé al partit. Intens, agressiu i directe buscant córrer i la profunditat. Ho provaven els de Míchel que, a més a més, tenien la possessió de la pilota. El premi arribaria i Montilivi esclataria quan Vanat va recollir una pilota morta deixada per Thierry per clavar la pilota a l’escaire d’Agirrezabala.
Millor impossible havia començat el Girona. Amb una fam que feia temps que no es veia, els de Míchel es menjaven en intensitat un València tímid i conservador que no proposava res. Tot i això, va fregar l’empat en una rematada rasa de Jesús Vázquez que va aturar Gazzaniga amb una gran intervenció. L’1-0 havia donat tranquil·litat als gironins que, tot i no tenir ocasions clares per ampliar el marcador, tenien el partit controlat. No obstant això, la primera part es va fer llarga. Els valencians van estirar línies els darrers minuts i Danjuma, xiulat, va rematar a l’exterior del pal i Pepelu enviar un llançament de falta fora. El marcador no es mouria.
La represa canviaria totalment de color. L’entrada de Javi Guerra no només va donar ales al València sinó que va atemorir els gironins. El migcampista visitant, objectiu del Girona la temporada passada, va fer fluir el València en atac. Després d’una assistència genial de Guerra a Diego López que va acabar amb una gardela de l’extrem al travesser, arribaria l’empat. Una pèrdua de Vitor Reis va facilitar una bona centrada de Danjuma des de l’esquerra que Diego López enviaria a gol. Es feia fosc de cop a Montilivi. Iveient com Tàrrega, Copete i Thierry s’acostaven al gol com mai, tothom es temia el pitjor. El que arribaria, tanmateix, seria una alegria, la que donaria Arnaud esprés d’aprofitar un refús d’Arrizabalaga fer tornar a avançar els gironins. Amb, suspens, perquè el VAR se’l miraria i remiraria per buscar-hi quelcom d’antireglamentari que no hi trobaria.
Montilivi respirava. Tornava a dominar un partit que s’enverinaria arran de la decisió de Díaz de Mera d’ensenyar la segona groga a Iván Martín i expulsar-lo. Tocaria patir i més amb un afegeit de deu minuts que s’allargaria fins als onze. El Girnoa ho faria i amb l’alè del Montiilvi de les millors ocasions aconseguiria la primera victòria, i alegria de la temporada.
FINAAAAAAAAL! EL GIRONA GUANYA PER PRIMERA VEGADA!
96'. L'arbitratge està posant dels nervis a Montilivi. Ara expulsa a Francés, per protestar des de la banqueta
90'+1. Hi haurà deu minuts d'afegit a l'estadi
85'. Entrem en la recta final. Molta tensió a l'estadi.
80'. Segona groga a Iván Martín. Tocarà patir
79'. Gazzaniga, de nou providencial davant Ramazani
78'. Minuts de molta tensió a Montilivi. Míchel prepara els canvis de Bryan i Lass
68'. Canvi al Girona: Stuani per Vanat
Sí, és gol, és gol!
Compte que s'estan mirant el gol d'Arnau i de moment no puja al marcador
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- Apunta't aquests plans pel cap de setmana a les comarques gironines