El triomf redueix l’impacte de les expulsions i lesions
Francés es lesiona de gravetat el turmell i veu, a més a més, la vermella des de la banqueta
Iván Martín veu la segona groga i el Girona acaba amb deu
Les desgràcies mai no venen soles. Míchel lamentava en la prèvia del partit contra el València que tenir tantes baixes i lesions és «un problema important per nosaltres» perquè, com és evident, «condicionen». L’entrenador va haver d’escollir poc per fer l’alineació perquè, amb fins a vuit baixes de la plantilla del primer equip -nou si es compta Juan Carlos, que es perd tota la temporada-, només li quedaven 14 jugadors de camp disponibles. Gazzaniga, Arnau, Francés, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno, Witsel, Iván Martín, Asprilla, Portu i Vanat van ser titulars, mentre que a la banqueta hi quedaven Livakovic, Rincón, Solís, Bryan Gil i Stuani acompanyats de cinc nanos del filial (Andreev, Gibi, Lass, Sarasa i Papa). Van perdre’s l’encontre David López, Lemar, Van de Beek i Ounahi, que s’estan recuperant dels seus respectius problemes físics; Joel Roca i Krapyvtsov, que estan disputant el Mundial sub-20 amb les seves seleccions; i Abel Ruiz i Tsykankov, que no se sap ben bé què els passa però no tenen bones sensacions.
Després de l’encontre, Míchel va explicar que, tot i que va entrar a la convocatòria, Solís no podia jugar perquè «té una molèstia a la cama».
Si la infermeria no estava prou saturada ja, contra el València va entrar-hi també Francés i s’hi estarà força temps. El central aragonès va haver de ser substituït al minut 23 de partit per una lesió al turmell. Segons va avançar el tècnic es tracta d’un esquinç «molt greu». Va marxar de Montilivi amb crosses.
Cinc expulsions en vuit partits
A l’espera del comunicat mèdic que faci el Girona sobre Francés per saber amb exactitud l’abast de la lesió i el temps de baixa, el central aragonès trigarà un xic mes a tornar a la gespa perquè va veure targeta vermella per protestar a la segona part des de la banqueta l’arbitratge permissiu d’Isidro Díaz de Mera Escuderos en una de les nombroses faltes que li van fer els jugadors del València a Stuani. «Protestar fent escarafalls de forma ostensible una decisió meva», va recollir el col·legiat a l’acta.
Francés haurà de complir -com a mínim- un partit de sanció, de la mateixa manera que ho haurà de fer Iván Martín. El migcampista basc se’n va penedir quan el col·legiat li va ensenyar la segona groga, molt rigorosa, per joc perillós al minut 80. La primera l’havia vist just en l’acció del gol del conjunt de Carlos Corberón. El millor de tot va ser, però, que els gironins tornaven a manar al marcador amb un 2-1 que es convertiria en la primera victòria del curs. Amb deu, tothom va sumar forces per resistir fins al final.
Iván Martín es perdrà el següent partit davant el Barca en la possible estrena del nou Camp Nou. Les expulsions estan castigant massa el Girona. Amb les dues d’avui, cinc futbolistes han estat castigats amb l’expulsió en els primers vuit partits de Lliga. Gazzaniga contra el Rayo, Witsel i Vitor Reis contra el Llevant i Iván Martín i Francés contra el Valància. «Som un equip que no fa faltes. De fet, ara mateix som l’equip que menys faltes fa de la Lliga. A vegades, les nostres targetes en contra són més que les que té el rival. Això no treu que hem de mirar-nos a nosaltres mateixos i millorar», va comentar Míchel posant al damunt de la taula el dur criteri que tenen els àrbitres amb els gironines. Tant l’expulsió d’Iván Martín com la de Vitor Reis en el seu moment es podrien haver evitat.
La sort és que la setmana que ve hi ha aturada i, excepte els internacionals, els jugadors que es queden a la Massana podran treballar alliberats per la primera victòria i amb més marge de temps per recuperar-se.
