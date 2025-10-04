La victòria és l’única manera de tractar la depressió del Girona
L’equip de Míchel necessita d’una vegada per totes el primer triomf de la temporada per deixar de ser cuer i poder sortir del descens
Míchel camina per la corda fluixa des de fa setmanes, intentant trobar el resultat que retorni l’estabilitat a la seva feina amb el Girona. L’equip blanc-i-vermell no només ha allargat les males sensacions amb què va acabar la temporada passada, sinó que ha empitjorat els números de tots els seus inicis amb el tècnic de Vallecas a la banqueta i és cuer amb només tres punts, fruit de tres empats, dels 21 possibles. Després de més d’un mes i mig de competició, i a prop d’arribar al primer terç de Lliga, no cal cap diagnòstic mèdic per saber que guanyar és l’única manera de tractar la depressió dels gironins. Així mateix ho considera l’entrenador, qui en la prèvia del partit d’aquesta tarda contra el València (16.15 h/DAZN) va dir clar que «necessitem la victòria ja».
Els «brots verds» que van aflorar en els darrers dos encontres, amb dos empats davant l’Athletic (1-1) i l’Espanyol (0-0), van donar un vot de confiança a Míchel. La seva continuïtat mai ha perillat, però és veritat que quan s’encadenen dinàmiques tan negatives qualsevol entrenador de qualsevol equip és qüestionat. Caldrà estar atents a les conseqüències d’una possible nova derrota, perquè després hi haurà setmana d’aturada, però també és veritat que cada jornada que passa la victòria és més a prop. En cas de guanyar, el Girona deixaria de ser cuer i, fins i tot, pot sortir de la zona de descens perquè cinc dels rivals que té per sobre (Llevant, Rayo, Celta, Reial Societat i Mallorca) només tenen dos punts més que els blanc-i-vermells (5).
Fer l’onze tornarà a ser una tasca complicada per a Míchel, tenint en compte que les vuit baixes contra el València, sense futbolistes importants com Ounahi, Joel Roca o Tsygankov, condicionen l’alineació. En aquest sentit, l’entrenador podria donar continuïtat a l’equip titular que va començar el derbi amb l’Espanyol introduint algun canvi.
Donant el debat per tancat, Gazzaniga es mantindrà a la porteria; la línia defensiva podria continuar sent de cinc amb Rincón -per tenir Arnau de combo a la segona part- i Àlex Moreno als laterals i Francés, Vitor Reis i Blind de centrals; Witsel i Iván Martín al mig del camp; Portu, Bryan Gil més avançats; i Vanat en la punta d’atac.
Calma tensa a València
Per la seva part, el València viatja a Girona amb certa tranquil·litat pels resultats (dues victòries, dos empats i tres derrotes), però amb la sensació que en qualsevol moment tot pot saltar pels aires tenint en compte com s’han desencadenat els últims encontres. La derrota del passat dimarts contra l’Oviedo a Mestalla (1-2) -els de Carlos Corberán han tingut un dia menys de descans perquè el duel es va ajornar per l’alerta meteorològica- va confirmar que als taronges encara els falta una mica per evitar patir aquest curs després que el rival els remuntés en els últims cinc minuts amb dos gols.
Corberán podria fer unes quantes rotacions, fent entrar Rendall i Jesús Vázquez als laterals per les molèsties de Foulquier i Gayà o Pepelu per Javi Guerra i Jucas Beltrán per Hugo Duro. Qui sí que es mantindria a l’onze és Danjuma, que porta més gols amb set partits al València (3) que no pas en tot el curs passat al Girona (2).
