Copa del Rei: El Girona viatjarà a les Illes per enfrontar-se al Constància
Els gironins queden aparellats amb el conjunt d'Inca en la primera ronda, a partit únic, del torneig
El Girona ja sap quin és el primer escull que haurà de superar per fer camí a la Copa. El sorteig que s'ha fet aquest migdia a la seu de la Federació Espanyola a las Rozas ha aparellat els de Míchel amb el Constància. El conjunt d'Inca serà, doncs, el rival a la primera ronda d'una competició on els gironins van quedar eliminats la temporada passada tot just a la segona ronda, contra la UD Logronyès, per penals (0-0). El Constància és el quart classificat del brup balear de Tercera RFEF. Nico Baleani i Agus Giaquinto, amb àmplia experiència a l'antiga Segona B, són alguns dels jugadors més destacats de l'equip que entrena Guillem Llaneras. No serà el primer cop que el Girona s'enfronti al Constància, un rival força habitual als anys quaranta quan tots dos jugaven a Segona Divisió. En aquest sentit, la darrera vegada que es van veure les cares va ser el curs 1987-88 a Segona B amb un victòria clara del Girona a Montilivi per 3-0 amb gols de Martín Abad, Luis Lozano i de l'ara president Delfí Geli. L'última visita a Inca va ser a l'agost del 1988 amb resultat d'1-1.
Des que s'ha instaurat aquest format de jugar les primeres rondes a partit únic al cap del rival menys potent, el Girona mai ha perdut la primera eliminatòria. El curs passat, es va superar l'Extremadura, de Tercera RFEF, sense problemes (0-4). El duel contra el Constància es disputarà a partit únic entre el 28 i el 30 d’octubre al Nou Camp d’Inca.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Junqueras no és Puigdemont
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14