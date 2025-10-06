Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Girona es queda sense Francés durant més d'un mes

El Girona confirma que el central aragonès pateix una lesió als lligaments del turmell esquerre i que s'estarà sis setmanes de baixa

Francés, assegut a la gespa després de torçar-se el turmell contra el València

Marc Brugués

Girona

Continuen les males notícies a Montilivi. No pas en forma de resultats, sinó de lesions, on la sagnia no té aturador. El darrer de caure va ser Alejandro Francés en el partit de dissabte contra el València (2-1). El central aragonès va patir una forta revinclada al turmell esquerre i va haver de ser substituït a la primera part per Rincón. Míchel ja va avisar al final del matx que feia pinta d'un esquinç greu i així ha estat. El club ha informat aquesta tarda que Francés pateix una lesió als lligaments del turmell esquerre i també ha fet un pronòstic del temps aproximat de baixa. Unes sis setmanes estarà apartat dels terrenys de joc Francés, que es perdrà doncs els duels contra Barça, Oviedo, Constància, Getafe, Alabès i possiblement, Betis, a més a més d'una hipotètica segona ronda de Copa.

Sense Francès i amb David López a la recta final de la recuperació, Míchel es queda amb només Blind i Vitor Reis com a centrals purs, a més a més, del polivalent Arnau Martínez.

