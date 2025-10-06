El Girona es queda sense Francés durant més d'un mes
El Girona confirma que el central aragonès pateix una lesió als lligaments del turmell esquerre i que s'estarà sis setmanes de baixa
Continuen les males notícies a Montilivi. No pas en forma de resultats, sinó de lesions, on la sagnia no té aturador. El darrer de caure va ser Alejandro Francés en el partit de dissabte contra el València (2-1). El central aragonès va patir una forta revinclada al turmell esquerre i va haver de ser substituït a la primera part per Rincón. Míchel ja va avisar al final del matx que feia pinta d'un esquinç greu i així ha estat. El club ha informat aquesta tarda que Francés pateix una lesió als lligaments del turmell esquerre i també ha fet un pronòstic del temps aproximat de baixa. Unes sis setmanes estarà apartat dels terrenys de joc Francés, que es perdrà doncs els duels contra Barça, Oviedo, Constància, Getafe, Alabès i possiblement, Betis, a més a més d'una hipotètica segona ronda de Copa.
Sense Francès i amb David López a la recta final de la recuperació, Míchel es queda amb només Blind i Vitor Reis com a centrals purs, a més a més, del polivalent Arnau Martínez.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Junqueras no és Puigdemont
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14