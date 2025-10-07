Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Girona rebrà l'Alabès un altre dissabte al migdia

La Lliga fixa l'horari del partit contra els bascos a Montilivi pel dissabte 8 de novembre a les dues (14:00)

L'Alabès va guanyar el curs passat a Montilivi (0-1) i va condemnar el Girona al patiment

Marc Brugués

Girona

La Lliga ha fet oficials aquest migdia els horaris corresponents a la dotzena jornada en què el Girona rebrà la visita de l'Alabès. El partit a Montilivi ha quedat fixat pel dissabte 8 de novembre a les dues del migdia (14:00). Serà el segon partit consecutiu a l'estadi en aquest horari perquè en la jornada anterior com a loca, els de Míchel rebran l'Oviedo el dissabte 25 d'aquest mes a la mateixa hora. Abans de la visita de l'Alabès, el Girona ha d'anar al camp del Barça, rebre l'Oviedo, visitar Inca a la Copa i desplaçar-se a Getafe. Després del partit contra els bascos, la competició es tornarà a aturar en la tercera finestra FIFA d'aquesta temporada.

