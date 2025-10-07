La preocupant sagnia de lesions al Girona
Francès estarà un mes i mig de baixa i s'afegeix a Tsygankov, David López, Abel Ruiz, Lemar, Solís i Van de Beek i Juan Carlos
Continuen les males notícies a Montilivi. No pas en forma de resultats perquè la victòria contra el València (2-1) ha servit per aclarir una mica el panorama de depressió en què s’havia instal·lat el club, sinó de lesions, on la sagnia no té aturador. El darrer de caure va ser Alejandro Francés, dissabte passat. El central aragonès va patir una forta revinclada al turmell esquerre i va haver de ser substituït a la primera part per Hugo Rincón. Míchel ja va avisar al final del matx que feia pinta d’un esquinç greu i així ha estat. El club va informar ahir a la tarda que Francés pateix una lesió als lligaments del turmell esquerre i també va fer un pronòstic del temps aproximat que s’estarà de baixa. Unes sis setmanes estarà apartat dels terrenys de joc Francés, que es perdrà doncs els duels contra FC Barcelona, Oviedo, Constància, Getafe, Alabès i possiblement, Betis, a més a més d’una hipotètica segona ronda de Copa.
Sense Francès i amb David López a la recta final de la recuperació, Míchel es queda amb només Blind i Vitor Reis com a centrals purs, a més a més, del polivalent Arnau Martínez.
La baixa de Francés s’afegeix a una llarga sagnia de lesions que no s’atura a Montilivi. De fet, no va ser l’únic que es va fer mal dissabte passat. Portu també va acabar masegat i Solís, segons va revelar Míchel, era a la banqueta però no estava en condicions físiques per jugar. «Ens preocupa, és clar», va dir Míchel divendres passat abans de jugar contra el València en referència a l’allau de lesionats que pateix el club. En aquest sentit, la infermeria és ben plena amb vuit jugadors: Francés, Solís, David López, Abel Ruiz, Tsygankov, Lemar, Juan Carlos i Van de Beek. En aquest sentit, l’aturada de la competició pels compromisos internacionals de seleccions podria ajudar a fer net a alguns jugadors. És el cas, bàsicament de David López, Lemar, Abel Ruiz i qui sap si Tsygankov. El central de Sant Cugat és a la recta final de la recuperació de la lesió muscular al bíceps femoral, que es va fer a principis de setembre. Abel Ruiz i Lemar també són a la recta final de la recuperació. El 19 de setembre, el club va anunciar que el francès havia d’estar quinze dies de baixa arran d’un trencament muscular al soli. Pel que fa a Tsygankov, des del club, es confia que l’ucraïnès, que ha estat convocat per la seva selecció malgrat no jugar per lesió des de la segona jornada, no tingui minuts durant els dos partits que té. Pel que fa al porter Juan Carlos, amb una greu lesió al cartílag del genoll, i Van de Beek, operat del tendó d’Aquil·les, han dit adéu a la temporada.
El Girona, doncs, torna a ser víctima d’una plaga de lesions que ja el va atacar la temporada passada. Llavors, però va arribar una mica més. Precisament va començar després de la vuitena jornada, quan en el partit a Vigo contra el Celta van caure lesionats Blind i Romeu. A partir d’aquí, vinga i vinga lesionats, molts dels quals musculars. Tsygankov cauria en l’estrena a la Champions contra el Feyenoord i llavors vindrien Iván Martín, Pau López, Francés, Portu, Asprilla, Abel Ruiz, Danjuma i Misehouy fins a plantar-se a Getafe amb només tretze jugadors del primer equip. I es va guanyar (0-1).
