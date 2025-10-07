Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La selecció d'Ucraïna fa marxa enrere i desconvoca Tsygankov

L'extrem s'ha perdut els últims sis partits per "males sensacions"

Tsygankov va jugar l'últim partit davant el Vila-real.

Tatiana Pérez

Girona

La convocatòria de Viktor Tsygankov amb la selecció d'Ucraïna era totalment descabellada, tenint en compte que l'extrem no juga amb el Girona des de la segona jornada de Lliga i s'ha perdut els últims sis partits per "males sensacions" sense que hi hagi cap lesió diagnosticada. Després del rebombori que es va generar quan es va saber el passat divendres que el jugador havia entrat en la llista d'Ucraïna, tot i quedar descartat per al partit contra el València, i que el president Delfí Geli reconegués que "és evident que és una mica estrany que vagi amb la selecció si no juga amb nosaltres", la selecció ucraïnesa finalment ha fet marxa enrere i ha desconvocat l'internacional per a l'aturada d'octubre.

Sí que ha viatjat, com era d'esperar, Vanat, que dissabte va marcar el seu segon gol amb la samarreta del Girona i el primer a Montilivi.

