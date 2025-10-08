Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Francés i Iván Martín (Girona), sancionats

El defensa aragonès és castigat amb dos partits i el migcampista basc amb un per les seves expulsions contra el València

Iván Martín, en acció amb Lucas Beltrán en el Girona-València del cap de setmana passat

Iván Martín, en acció amb Lucas Beltrán en el Girona-València del cap de setmana passat / David Borrat/Efe

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El Comitè de Disciplina Esportiva de la Federació Espanyola ha fet públic avui els acords corresponents a la vuitena jornada en què el Girona va veure com Iván Martín i Alejandro Francés van ser expulsats contra el València. El migcampista basc ha rebut un partit de sanció per la doble amonestació que va rebre però el defensa aragonès, ha estat castigat amb dos per la vermella directa que va veure des de la banqueta. Francés, tot i això, està lesionat i en té per un mes i mig i per tant, complirà la sanció durant el procés de recuperació.

