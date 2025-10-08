Francés i Iván Martín (Girona), sancionats
El defensa aragonès és castigat amb dos partits i el migcampista basc amb un per les seves expulsions contra el València
El Comitè de Disciplina Esportiva de la Federació Espanyola ha fet públic avui els acords corresponents a la vuitena jornada en què el Girona va veure com Iván Martín i Alejandro Francés van ser expulsats contra el València. El migcampista basc ha rebut un partit de sanció per la doble amonestació que va rebre però el defensa aragonès, ha estat castigat amb dos per la vermella directa que va veure des de la banqueta. Francés, tot i això, està lesionat i en té per un mes i mig i per tant, complirà la sanció durant el procés de recuperació.
