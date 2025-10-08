Més d'un centenar d'aficionats gaudeix de la visita del Girona a Xocolates Torres
Bryan Gil, Arnau Martínez i Lass Kourouma signen autògrafs als seguidors en un acte a la nova botiga de l'empresa
Redacció
Cornellà del Terri
Els jugadors del Girona, Bryan Gil, Arnau Martínez i Lass Kourouma han atès els aficionats i signat autògrafs durant una visita aquesta tarda a la nova botiga de Xocolates Torras, a Cornellà del Terri. Xocolates Torras és des de fa un parell d’anys patrocinador del club blanc-i-vermell i ahir, els tres futbolistes han estrenat la nova botiga amb projecció immersiva que ha obert la fàbrica. Un centenar llarg d’aficionats s'han acostata la botiga per veure en primera persona els futbolistes en el moment més dolç, fins ara, del Girona aquest curs.
