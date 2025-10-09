La suplència de Livakovic pot ser un bon problema per al Girona
L’agent del croat assegura en un mitjà del seu país que el porter «es queixa i amb raó» de la suplència i no entén com «l’entrenador fa el canvi després d’encaixar quatre gols» en el partit contra el Llevant
Dominik Livakovic tornarà a jugar avui un partit després de més d’un mes sense fer-ho. Si no hi ha cap sorpresa, el porter del Girona serà titular en el partit que Croàcia disputa contra la República Txeca de classificació pel Mundial. Precisament, va ser amb la seva selecció la darrera vegada que es va posar sota pals en un partit, el 8 de setembre davant Montenegro en l’anterior aturada de la competició, pocs dies de concretar-se la seva arribada al Girona. Un mes després i malgrat que alguns veien Livakovic desbancant Paulo Gazzaniga en un tres i no res, el croat continua esperant la seva oportunitat des de la banqueta. Li tocarà tenir paciència i més després de les bones actuacions de l’argentí a Vigo, Bilbao i contra l’Espanyol i el València.
En aquest sentit, si la temporada passada Pau López, fitxat com a competència de l’argentí, assegurava el dia de la presentació que tenia clar on arribava -«no sóc ximple i sé que vinc en un lloc on hi ha un porter consolidat», deia-, ara la situació sembla que és diferent. Fins i tot es pot enverinar si no ho està ja. I més després de les declaracions de l’agent del porter, Andy Bara, al portal croat Vecernji.hr on revela que Livakovic s’ha queixat per la seva situació. «Sí, es queixa i amb raó. Va ser el Girona els que van trucar i van fer de tot per fitxar-lo. El noi va renunciar a grans ingressos al Fenerbahce per haver de jugar, únicament amb la selecció. I ara el tenen a la banqueta», diu. El representant, va més enllà i afegeix que no entén com després de la derrota contra el Llevant a Montilivi (0-4) no hi va haver el relleu a la porteria. «El porter del Girona encaixa quatre gols en un partit i l’entrenador no el canvia», diu. En aquest sentit, Míchel va parlar-ne al final del partit contra l’Espanyol i va deixar clar el seu parer. «L’arribada de Livi (Livakovic) no suposa cap canvi a la porteria. Això ho decideixo jo. Penso molt en el meu equip i com millorar-lo. Les decisions les prenc jo. Tenim tres grans porters. També hi ha Juan Carlos, que per desgràcia estarà de baixa tota la temporada», deia Míchel que afegia un missatge final. «La gent pot pensar el que vulgui».
Les declaracions del representant de Livakovic, sens dubte, són ben explosives i poden contaminar l’ambient del dia a dia al vestidor. Mentrestant, Livakovic està concentrat amb la selecció preparant els partits d’avui contra la República Txeca (20:45) i de diumenge davant Gibraltar (20:45) de classificació pel Mundial. Referent absolut a Croàcia, la seva titularitat amb la selecció no perilla, de moment. Tanmateix, ben segur que el porter de Zadar no desitja passar-se en blanc la temporada del Mundial.
Krapyvtsov torna
Mentrestant, l’eliminació d’Ucraïna contra Espanya (1-0) als vuitens de final del Mundial sub20 de Xile, farà que Vladyslav Krayvtsov s’incorpori aviat als entrenaments del primer equip. El porter ha estat titular en els quatre partits que Ucraïna ha disputat a la competició. Per la seva banda, Joel Roca continua viu amb Espanya tot i que ha perdut protagonisme i contra Ucraïna tampoc va tenir minuts.
