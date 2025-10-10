La construcció del nou estadi del Girona continua encallada
El club explica al «Fòrum Montilivi» que segueixen obertes les opcions de mantenir Montilivi o buscar una nova ubicació
El Girona té la intenció de construir un estadi digne de Primera Divisió, però, tot i que el club hi està treballant des de fa temps, el futur de Montilivi continua encallat. En aquest sentit, l’entitat blanc-i-vermella va dedicar la darrera reunió del «Fòrum Montilivi», les sessions de treball entre representants del Girona i diferents col·lectius de socis i aficionats, a actualitzar el moment en què es troben els treballs de reforma i el futur de l’estadi. Encara no s’ha decidit si es mantindrà l’emplaçament actual a Montilivi o bé es buscarà una nova ubicació.
Segons s’explica en el comunicat, «el club va reiterar que la voluntat és dur a terme aquesta obra i que hi ha un departament dedicat exclusivament a aquest projecte». El Girona està «estudiant els usos complementaris que podria tenir la instal·lació i està treballant amb empreses externes especialitzades per analitzar les diferents alternatives, tenint en compte la important inversió que suposarà aquest projecte». En paral·lel, s’estan duent a terme «estudis per valorar les necessitats, característiques i possibles usos de la nova infrastructura, amb l’objectiu de prendre la millor decisió per al futur del Girona FC i dels seus aficionats».
El club va repassar les recents millores que ha fet a l’estadi, entre les quals destaquen els lavabos de dones. Alhora, es va parlar de la zona d’evacuació de la Grada Nord i es va explicar que la porta d’accés principal es troba en manteniment, però hi ha una opció alternativa en cas que sigui necessari utilitzar-la.
La compareixença de Cárcel
Un altre dels temes que es va posar al damunt de la taula va ser la roda de premsa de valoració del mercat de fitxatges d’estiu, que continua pendent després que Quique Cárcel s’hagués de retirar i ajornés la compareixença per una otitis. El Girona va explicar que «la direcció esportiva sempre ha fet una roda de premsa després de cada mercat, que en aquest cas es va haver d’interrompre un cop començada per un tema de salut i que es tornarà a convocar en breu». Possiblement, serà al llarg de la setmana que ve.
