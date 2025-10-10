Lass Kourouma és el divuitè jove del filial que fa debutar Míchel amb el Girona
L’hispano-guineà ha tingut minuts a Bilbao i contra el València aprofitant l’allau de lesions i la manca d’efectius al mig del camp
Joel Roca és l’únic jove del planter que continua al primer equip
A mitjan juliol, quan el Girona alçava el teló de la pretemporada al Municipal d’Olot (0-2), els aficionats blanc-i-vermells ho van tenir fàcil a l’hora de cercar un jugador en qui fixar-se. A manca encara de fitxatges i amb l’escepticisme que generava veure Abel Ruiz o Miovski, l’única cara nova al primer onze de l’estiu de Míchel era Lass Kourouma. El migcampista hipano-guineà era un dels joves del filial cridats a fer la pretemporada amb el primer equip amb, sempre, el condicional de «i aviam què passa». I ha passat. Almenys de moment, perquè, després de tornar al filial a principi de curs, Míchel l’ha reclamat les darreres setmanes fins al punt de donar-li minuts a Bilbao i contra el València. La manca de reforços al migcentre després de l’adéu de Yangel Herrera i de les lesions de jugadors com Witsel, Ounahi i Van de Beek han fet que el tècnic el tingui molt en compte per a donar un cop de mà al mig del camp.
Lass Kourouma és doncs, el divuitè jugador del filial que tasta el primer equip des que Míchel n’és l’entrenador. D’un perfil més aviat associatiu en curt que no pas de desplaçament i canvis de joc en llarg, Lass -germà del jugador del Celta Ilaix Moriba- va arribar el gener passat al Girona procedent del Llevant. El conjunt valencià, amb qui havia debutat ja al primer equip a Segona el juny del 2024, el tenia cedit a l’Eivissa, a Primera RFEF, on no gaudia de minuts. El Girona en tenia bons informes i el va incorporar, mitjançant «un traspàs» a cost zero però amb un seguit de variables i un tant per cent de a la vora del 50% del preu d’una futura venda pel Llevant.
De moment, sense substitut per a Yangel i amb Van de Beek fora de combat per tot el curs, Lass qui sap si Lass pot ser la peça que necessita Míchel al mig del camp. Mentrestant, baixa al filial per jugar a Segona RFEF sempre que no és cridat pel primer equip. Ho va fer al camp de l’Atlètic Lleida l’endemà de jugar contra el València i ho farà, en principi, aquest cap de setmana a Vidreres contra el Porreres. Kourouma s’ha convertit doncs en el jugador número dotze del filial que Míchel fa debutar. El darrer havia estat Ferran Ruiz el novembre de la temporada passada a Getafe.
Roca, l’únic que s’ha quedat
Amant del planter, Míchel sempre ha manifestat la seva passió per formar i fer créixer jugadors. Ho va fer al Rayo i també al Girona, on des que va arribar ha donat l’alternativa a jugadors com Àlex Sala, ara al Como de la Serie A, Gabri Martínez, ara al Braga, Selvi Clua, actualment a l’Almeria i Joel Roca, l’únic dels divuit que continua a la primera plantilla. La llista la van encetar el curs 2021-12 Óscar Ureña (Barça Atlètic), Sala (Como), Gabri (Braga), Sulei Camara (Racing de Santander), Dawda Camara (Cadis), Biel Farrés i ArteroGirona B). El curs següent ja a Primera, només s’hi va estrenar Joel Roca. L’any 2023-24, el del tercer lloc i el bitllet per a la Champions League va ser el torn per a Antal i Jastin (Andorra), Selvi Clua (Almeria), Almena (Hajduk Split) i Enric Garcia (Girona B). El curs passat els escollits van ser Minsu (Andorra) i Ferran Ruiz, Raúl Martínez i Papa Ba (Girona B).
