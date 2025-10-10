Montilivi perd un 13% de públic respecte el curs passat
Els cinc primers partits del Girona a l’estadi han reunit 11.422 seguidors de mitjana
Els cinc partits del Girona a casa aquesta temporada (Rayo, Sevilla, Llevant, Espanyol i València) han reunit gairebé un 13% menys de públic que en el mateix tram del curs anterior. Si ara han passat per l’estadi 57.111 aficionats, una mitjana d’11.422 per jornada, les visites de l’Osasuna, el Barça, el Rayo, l’Athletic i la Reial Societat, les cinc primeres de la temporada passada, en van dur 65.436, una mitjana molt superior de 13.087. La diferència és de 1.665 menys per partit aquest curs, el que representa aquest descens del 13%.
L’assistència en aquest inici de curs s’ha repartit d’aquesta manera: Rayo Vallecano (12.403), Sevilla (11.305), Llevant (11.048), Espanyol (11.488) i València (10.867). En els cinc primers partits de la temporada passada n’hi va haver molts més: Osasuna (13.275), Barça (13.891), Rayo Vallecano (12.272), Athletic (13.396) i R. Societat (12.602). L’equip venia de l’històric tercer lloc del curs 2023/24, premiat amb la classificació per a la Champions. Això es va traduir amb grans entrades a Montilivi en els primers partits de curs, fins que quan en la segona volta, ja començat el 2025, l’equip va començar a punxar (només va sumar tres triomfs en dinou jornades i va acabar patint per salvar-se) cada vegada costava més portar gent al camp. Una tendència que s’ha mantingut en aquest inici de curs, amb uns resultats que tampoc han arribat (tres derrotes, un empat i un sol triomf és el pobre bagatge a casa), i la sensació que la planificació esportiva de l’estiu no ha existit. El dia del Llevant, per exemple, milers d’aficionats van marxar del camp a 20 minuts del final després d’encaixar el 0-3 (el duel va acabar 0-4 amb la grada deserta), i es van sentir crits de «directiva dimissió».
Els resultats expliquen una part de la davallada però també cal tenir-hi present els horaris. Fins el mes de febrer el Girona els va tenir relativament bons perquè jugant la Champions s’estalviava els divendres o dilluns a la nit, franges que un cop eliminat va passar a ocupar molts cops. Aquesta temporada els partits a casa han sigut dos divendres (Rayo i Espanyol), un dissabte al vespre (Sevilla) i dos dissabtes a les 14h (Llevant i València). L’equip de Míchel s’hi abonarà perquè els dos propers partits a Montilivi també seran en aquesta mateixa franja, contra l’Oviedo el 26 d’octubre i davant l’Alabès el dissabte 8 de novembre, just abans d’una nova aturada de seleccions.
En els primers partits a casa de la temporada 2022/23 l’equip hi va reunir una mitjana d’espectadors més baixa que l’actual (10.669), i anant més lluny, en l’altra etapa a l’elit, el curs 2018/19 havien passat per les grades 10.215 aficionats després de les cinc primeres jornades de locals, i en l’any de l’estrena a Primera, 2017/18, van ser 11.230 de mitjana, també una mica per sota que l’actual.
Per Montilivi aquest curs encara hi han de passar els grans (el Madrid ve el cap de setmana del 30 de novembre i el Barça, ja en la segona volta, el 14 o 15 de febrer), però també equips amb molt atractiu com l’Atlètic (21 de desembre, just abans de l’aturada de Nadal), Betis (abril de 2026) i Athletic Club (març de l’any que ve). Totes les entrades pels partits que resten de local estan a la venda excepte les dels partits contra Madrid i Barça, que sortiran properament quan se sàpiga l’horari.
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Un menor queda tancat dues hores en un caixer de Sarrià i els Bombers l'alliberen
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Infermeres gironines denuncien la sobrecàrrega i el malestar provocats pel nou model de “programació per motius” a l’atenció primària
- Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n