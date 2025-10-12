La inversió més forta del Girona, a l'altura dels grans de la Lliga
Els divuit milions d’euros que ha pagat el Girona per Yáser Asprilla o els disset per Vladisylav Vanat superen la quantitat màxima que s'han gastat nou clubs de Primera per fer el seu fitxatge més car
Amb la lliçó apresa de la temporada passada on ni Abel Ruiz ni Bojan Miovski van ser els homes-gol que necessitava l’equip, el Girona s’ho ha jugat aquest estiu tot a la carta de Vladyslav Vanat. L’ucraïnès ha estat la gran aposta del club, que ha fet una inversió fortíssima per un davanter que, en quatre partits ja ha marcat dos gols. Disset milions d’euros ha pagat el Girona al Dinamo de Kiev per l’ucraïnès en el que és, per poc, el segon fitxatge més car de la història de l’entitat. L’honor de ser el primer correspon a Yáser Asprilla, per qui la temporada passada, a Montilivi se’n van pagar divuit que, amb variables podrien arribar fins a vint-i-cinc. Veure el Girona remenant aquestes xifres de diners és realment impactant, i sorprenent alhora, per a un club que, malgrat l’estrena l’any passat a la Champions League, tot just viu la sisena temporada a Primera.Moure’s en uns límits salarials importants ha permès al club fer moviments importants i a l’abast de molt pocs clubs de la Lliga. Perquè pagar disset o divuit milions per un jugador no ho pot fer tothom. O no ho vol fer. Així, analitzant les xifres dels fitxatges més car de cada equip de Primera hom descobreix que el Girona és l’onzè club que més ha pagat per un jugador. D’aquesta manera Barça (148 per Dembélé), Madrid (127 per Bellingham), Atlètic (127 per Joao Félix), València (40 per Guedes), Sevilla (35 per Koundé), Athletic (32 per Íñigo Martínez) o el Betis (30 per Denilson) són encara molt lluny dels números del Girona. No ho són tant l’Espanyol (22 per De Tomás) o la Reial Societat (20 per Sadiq). L’onzè d’aquest rànquing ja és el Girona, amb els divuit per Asprilla, i per davant de nou clubs, els quals tots tenen més trajectòria a la màxima categoria.
D’aquesta manera, la inversió feta per Asprilla supera les màximes que han fet Celta (15 per Strand Larsen), Getafe (12 per Cucurella), Rayo (11 per De Tomás), Llevant (8’5 per Vukcevic), Mallorca (8 per Muriqi), Osasuna (8 per Budimir), Alabès (5’2 per Boyé), Elx (5 per Raúl Guti) i Oviedo (4’5 per Fabio Pinto). Clubs, tots amb una llarga experiència a Primera però que no han arribat mai, sigui per política o per necessitat, a pagar tant per un jugador com ho ha fet el Girona per Asprilla o Vanat. A Segona Divisió, el Màlaga (23 per Cazorla) és l’únic que supera la quantitat pagada a Montilivi pel seu fitxatge rècord.
Lluny de la Premier
Si traslladem el focus a Anglaterra, els divuit milions del Girona són quincalla perquè el fitxatge més car de tots els clubs de la Premier el superen. A Itàlia, només cinc clubs (Càller, Verona, Lecce, Pisa i Cremonese) han gastat menys que els gironins pel seu fitxatge rècord. Mentrestant, a la Bundesliga, el Girona supera la inversió màxima per un futbolista feta per nou clubs, alguns d’històrics com el Werder Bremen, l’Hamburg o el Colònia. Pel que fa a França, els divuit del Girona superen els rècords de clubs que han estat campions de Lliga com l’Auxerre, el Metz o el Nantes.
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Aquests són els cinc millors hotels de Girona segons la Guia Michelin
- S'enfonsa una embarcació de pesca que s'havia encallat en unes roques a Sant Feliu de Guíxols
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Polèmica pel disseny guanyador del got de Fires de Girona que reivindica el suport al poble palestí
- Descobriment: aquest aliment t'ajudarà a reduir els nivells de sucre en sang
- Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?