El Barça-Girona, un partit que sol estar farcit de gols

Excepte el 0-0 del curs 2022-23, els derbis a Montjuïc, casa de lloguer del conjunt blaugrana, o el Camp Nou han tingut emoció amb 8 dianes gironines per 14 locals

Una acció del derbi del curs passat a Montjuïc.

Una acció del derbi del curs passat a Montjuïc. / EUROPA PRESS

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Entre les assignatures pendents que arrosseguen els de Míchel hi ha la gestió del gol. D’una banda, els gironins, segon equip amb menys gols (5), han de millorar els registres ofensius; de l’altra, són l’equip més golejat (17) i necessiten mostrar una versió més sòlida per evitar encaixar tant. Aquest dissabte, el Girona reprèn la competició després de l’aturada FIFA d’octubre i d’haver aconseguit la primera victòria de la temporada contra el València (2-1), cosa que li ha permès recuperar la moral i tenir temps per treballar. Al davant, però, tindrà un Barça que ve d’encaixar la primera derrota del curs contra el Sevilla (4-1), perdent el lideratge en favor del Reial Madrid, i que és el màxim golejador (22), quadruplicant les xifres dels blanc-i-vermells, i el segon equip menys golejat. El pitxitxi blaugrana Ferran Torres duu gairebé tants gols (4) com Vanat (2), Joel Roca (1), Ounahi (1) i Arnau (1) junts.

D’entrada, sembla que el derbi entre el Barça i el Girona que es jugarà dissabte a Montjuïc (16.15 h) promet gols. Tenint en compte els precedents, és un partit que sol estar farcit de dianes i, excepte el 0-0 del curs 2022-23, els derbis a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, casa de lloguer del conjunt blaugrana mentre es fan les obres al seu estadi -està previst que hi torni aviat-, o el Camp Nou han tingut emoció amb 8 dianes gironines per 14 locals. Els resultats han sigut de tot tipus amb dues derrotes del Girona (6-1 de la temporada 17-18 i 4-1 de la temporada passada), dos empats (2-2 de la temporada 2018-19 i 0-0 de la temporada 2022-23) i una victòria (2-4 de la temporada 2023-24). En l’última visita al conjunt de Hansi Flick, els blanc-i-vermells van perdre.

Els de Míchel tenen un gran repte per davant contra el vigent campió.

