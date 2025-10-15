ENQUESTA: Et van convèncer les explicacions de Quique Cárcel sobre la planificació esportiva del Girona FC?
El director esportiu del Girona FC, Quique Cárcel, va comparèixer aquest dimarts al migdia per analitzar la situació de l'equip i fer balanç del mercat de fitxatges. Cárcel va parlar de Míchel, dels nous fitxatges, de les sortides i de la situació esportiva dels blanc-i-vermells.
En aquest àmbit, Cárcel va afirmar no entendre gaire les "exigències" que han entrat al club. "Jo tinc la sort que vinc de baix, de Segona B i Tercera i, per mi, cada any és un privilegi", va afegir, i va demanar "unió" a tots els àmbits per sortir d'aquesta situació.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- «Ballant, a alguns se'ls n’anaven les mans... i altres coses»
- Uns encaputxats assalten un domicili a Olot i fereixen el propietari en ser sorpresos
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar