ENQUESTA: Et van convèncer les explicacions de Quique Cárcel sobre la planificació esportiva del Girona FC?

Quique Cárcel durant la roda de premsa

Quique Cárcel durant la roda de premsa / Marc Martí / DDG

Redacció

Redacció

Girona

El director esportiu del Girona FC, Quique Cárcel, va comparèixer aquest dimarts al migdia per analitzar la situació de l'equip i fer balanç del mercat de fitxatges. Cárcel va parlar de Míchel, dels nous fitxatges, de les sortides i de la situació esportiva dels blanc-i-vermells.

En aquest àmbit, Cárcel va afirmar no entendre gaire les "exigències" que han entrat al club. "Jo tinc la sort que vinc de baix, de Segona B i Tercera i, per mi, cada any és un privilegi", va afegir, i va demanar "unió" a tots els àmbits per sortir d'aquesta situació.

