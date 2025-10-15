Joel Roca s’integra a la feina mentre el Barça perd Lewandowski
L’extrem ripollès ha tornat de Xile on disputava el Mundial sub20
El polonès i Olmo seran baixa però Fermín, Lamine Yamal i Ferran Torres, hi seran
Després de molts dies veient com els futbolistes li queien com mosques tant durant els partits com en els entrenaments, ahir per fi, Míchel va rebre una bona notícia en forma d’alta. Joel Roca va reintegrar-se a a la feina un cop tornat de Xile on estava disputant el Mundial sub20 amb la selecció espanyola. L’eliminació als quarts de final dissabte a mitjanit ha permès Roca reincorporar-se ja i estar disponible pel derbi de dissabte contra el Barça al Lluís Companys. Roca, a més a més, no arriba amb gaire càrrega física a les cames perquè després de ser titular en l’estrena contra el Marroc va ser substituït a la mitja part i va desaparèixer dels plans del seleccionador Paco Gallardo. Roca només va jugar sis minuts i un minut més durant els altres quatre partits que va disputar la selecció.
Amb Roca al grup i Tsygankov també treballant en dinàmica d’equip de fa dies, caldrà veure si Míchel compta amb algun dels dos per ser titulars contra el Barça. Els quinze dies sense futbol hauran anat bé a Bryan Gil per agafar més ritme. No obstant això, el Girona tindrà les baixes segures de Francés, Van de Beek i Juan Carlos, a més a més d’Iván Martín, per sanció. S’haurà de veure si Lemar, David LópezOunahi, Portu i Solís estan en condicions d’entrar a la convocatòria. Si no, Míchel haurà de completar la llista, com és habitual, amb algun jugador del planter.
Problemes pel Barça
Mentrestant, cent quilòmetres més al sud, la bola de neu roda imparablement, augmentant amb l’acumulació de lesionats malgrat l’aturada de la Lliga. Si bé, Fermín i Ferran Torres estan a punt, el Barça té una nova baixa de cara a la represa de la competició dissabte contra el Girona. Robert Lewandowski va tornar del partit disputat amb Polònia amb una ruptura muscular. No només el privarà de disputar el derbi català, sinó que també es perdrà el clàssic contra el Reial Madrid del 26 d’octubre. I, per descomptat, el duel contra Olympiacos de la Champions, de la setmana que ve. La baixa de Lewandowski, s’afegeix a les ja segures de Dani Olmo, Joan Garcia, Ter Stegen i, molt probablement, Raphinha. El brasiler, malgrat que és a la recta final de la recuperació, encara no ha fet cap entrenament complet amb el grup i sembla molt complicat que Hansi Flick hi compti contra el Girona. I més tenint en compte, que dimarts hi ha partit de Lliga de Campions i que diumenge de la setmana entrant (16:15) hi ha el partit contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu.
