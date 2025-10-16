Èric Garcìa «Gran part del que sóc, és gràcies a Míchel»
Èric Garcia recorda el gran any que va viure a Montilivi i com va millorar durant la temporada al Girona amb el tècnic madrileny
Ferran Correas/Dídac Peyret
Aquest cap de setmana torna la Lliga després de l’aturada de seleccions. El Barça rebrà dissabte, a l’hora del cafè, el Girona de Míchel Sánchez a Montjuïc. La cita serà especial per a Èric Garcia, perquè el defensa de Martorell va viure una gran temporada 2023-24 a Montilivi. «Vaig passar un any increïble allí. Vam tenir una temporada que passarà la història, classificar al Girona per a la Champions League. Considero que teníem un equip increïble, també a nivell humà. Míchel em va ajudar moltíssim en la meva carrera. Li ho dic moltes vegades i els desitjo tot el millor», explica a SPORT, del mateix grup editorial, Prensa Ibérica, que Diari de Girona el jugador blaugrana.
Èric Garcia va sortir del Barça cap al Girona en qualitat de cedit l’últim dia de mercat d’estiu del 2023 quan l’entitat blaugrana necessitava fair-play financer per inscriure Joao Félix i Joao Cancelo. El jugador va decidir anar a Montilivi perquè Míchel havia parlat amb ell i mostrat la seva confiança. Va jugar 31 partits i va marcar cinc gols. El de Martorell només parla meravelles de l’entrenador madrileny: «Em va donar aquesta confiança que necessitava i que necessita tot jugador. I també em va obrir les portes a jugar una mica més escorat a la banda, poder jugar en diferents posicions. Jo fins a aquest moment igual era una mica poc inclinat a sortir de la meva zona de confort i ell mig em va enganyar, perquè em va dir un dia a Cadis, ‘Només jugaràs avui aquí’ i vaig acabar-hi jugant aquí tota la temporada. M’ho vaig acabar creient i va funcionar molt bé».
El barceloní està sent aquesta temporada titular al Barça de Flick, bé sigui jugant de central o en el lateral dret. Sap perfectament que una part del seu èxit l’hi deu a Míchel. «Gran part del que he aconseguit ara al Barça és per ell i ja l’hi vaig dir en el seu moment, va confiar en mi quan potser hi havia molta gent que potser no confiava i em va donar aquesta confiança, aquesta oportunitat de continuar creixent i continuar millorant. És un entrenador molt estricte; t’ensenya molt vídeo per millorar i crec que va ser molt important per a mi», explica el central català.
La relació entre tots dos va ser tan positiva que, la passada temporada, el Girona va intentar repetir la cessió d’Èric Garcia. Tant a principi de curs com en el mercat d’hivern, quan el defensa no estava tenint gaire protagonisme al Barça. «L’any passat va haver-hi un moment en el qual no estava tenint gaires minuts. Òbviament, tenia l’opció de tornar a Girona, sabia que hi havia Míchel. Al final trobo que es va prendre la decisió correcta», diu Èric Garcia sobre aquest tema. Hansi Flick kva tenir molta culpa que es quedés finalment al Barça perquè sabia que seria important. No es va equivocar. Ara, és un fix per al tècnic alemany i decisiu tant en defensa com en la sortida de pilota i fins i tot en matèria ofensiva perquè aporta gols.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar