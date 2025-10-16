Eric Garcia: «Podria treure pit, però no ho faré, perquè quan falli em cauran hòsties»
Entrevista al jugador del FC Barcelona
El camí d’Eric Garcia per a trobar el seu lloc en el Barça està ple de corbes. Manchester City, retorn, cessió al millor Girona de la història, sent una peça indispensable en l’equip que va classificar-se per a la Champions, acabant tercer a Primera, i nou retorn per a ser clau en el Barça de Flick. Amb 24 anys, sembla haver viscut diverses vides
Ferran Correas/Dídac Peyret
Comencem per l’actualitat. Se’n van anar a l’aturada amb dues derrotes. Què va passar en aquests dos partits, sobretot a Sevilla?
En el partit davant el PSG, en la segona part ens va costar, vam córrer massa darrere de la pilota i això sempre acaba passant factura, ens van marcar en l’últim minut. A Sevilla, són coses que poden passar en el món del futbol. Crec que en la segona part vam tenir dues clares, i si haguessin entrat, estaríem parlant d’una nova remuntada. Si ho mirem fredament, en el minut 90 anàvem 2-1. Tampoc cal dramatitzar.
Llavors no cal estar preocupats.
Sabem el que hem de millorar, els rivals ens coneixen més i saben el que volem fer. Soc dels quals pensa que si nosaltres estem al nivell que hem d’estar, és molt difícil que un rival ens pugui guanyar.
Flick ha llançat alguns missatges impensables la temporada passada. Per exemple, va avisar que els egos maten l’èxit i que cal ser un equip. Ha canviat alguna cosa en el vestidor?
Crec que vens d’una temporada en la qual guanyes tres títols i pots tenir la sensació que amb el que vas fer l’any passat pots tornar a guanyar, però els rivals milloren, ens coneixen més. No crec que sigui un missatge directe al vestidor. Crec que sabem que tenim qualitat suficient, amb els fitxatges que hem fet, per a igualar o superar això de l’any passat.
Tenen més problemes amb la pressió. Cubarsí va dir que els davanters han d’estrènyer més perquè la defensa avançada sigui sostenible. Què està passant?
La nostra pressió comença pels davanters, però tenim diferents tipus de davanters. Rapha ens ajuda molt en el tema de la pressió i aquestes setmanes no ha estat amb nosaltres per lesió, però és una mica el que he dit. Els rivals ens fan més mal amb entrades des de la segona línia, ens piquen a l’espai. És una cosa que ja estem treballant, però torno a això d’abans. Venim de dues derrotes i tot s’està dramatitzant. Cal mirar això d’abans. Getafe porteria a zero, València porteria a zero, a Newcastle ens marquen en l’últim minut, a Oviedo ens marquen un gol des de mig camp. Tot s’ha dimensionat pels últims resultats, però cal estar tranquils i continuar treballant i millorant que és el que ens portarà a l’èxit.
Deia que els rivals ja saben com superar la línia i que estan treballant en això. Quina anàlisi han fet per a contrarestar-los?
Analitzes la segona part contra el PSG, en la qual el rival té molt la pilota. Si la té, et crearà més perill, vas més cansat, hi ha més espais. Tot va enfocat a això. I en la primera part a Sevilla, més o menys el mateix. Els rivals busquen més descontrol, ens venen a buscar més amunt. Si no tenim la pilota, ens fan més mal. Tenim jugadors a dalt molt perillosos en transició, però al final, el nostre joc és tenir la pilota. Ens estan fent més marcatges individuals i ens costa més trobar solucions. La millora passa per aquí.
S’ha parlat molt sobre com entrena Flick el fora de joc i alguns futbolistes com Balde han reconegut que fa servir una pantalla per als entrenaments…
Fa servir la pantalla per als entrenaments tàctics: per a simular el que fa el rival, per a veure com podem dur a terme la pressió, la sortida de pilota... La línia és compenetració. Cal saber quan es pot fer. Crec que hem après més a gestionar els últims minuts. Som una plantilla jove, amb l’espurna d’anar a atacar, a pressionar, però hi ha moments per a fer una cosa o una altra.
Iñigo va arribar a dir que no podia dormir després dels partits amb aquest estil. Que es prenia un cafè abans per a estar concentrat al màxim i que després sentia l’adrenalina del viscut. Vostè pot dormir?
[Somriu]. Sí, dormo. És una cosa arriscada si no ho fas bé, però aquí està el truc. Si ho fem bé, la majoria dels rivals cauen en fora de joc perquè entren en un estat de precipitació perquè veuen tant d’espai que veuen clar que han de posar aquí la pilota, però ho fan massa de pressa. Tenim clar que cal continuar millorant perquè els rivals van trobant coses. És una manera de jugar que en línies generals ens està anant bé.
Sense Iñigo, està jugant més, però va marxar un amic. Se’l troba a faltar?
El vaig conèixer en la selecció. És una persona molt carismàtica que en el vestidor ajuda molt, que en el camp és un líder. Òbviament, a persones així se’ls troba a faltar.
Ell va dir que se sentia bé sent un líder dels quals parlen i estrenyen als companys i que potser els altres centrals tenen un altre estil. Es veu agafant aquest rol?
És una cosa que estic fent cada vegada més i m’han dit que em veuen amb capacitat per a fer-ho. Crec que ho puc fer i havent tingut a l’Iñigo, és algú en què em puc fixar. I si puc ajudar a l’equip així, encantat.
Quan Iñigo se’n va anar, va dir de vostè: «A la chita, a la chita, picos cerrados». Sent que ha tapat boques?
Jo coneixia el meu potencial i la gent del meu voltant, també. Al principi se’m va titllar d’alguna cosa sense tenir paciència. Forma part del dia d’avui, de les xarxes socials, jutjar sense veure el que hi ha. No m’ho vaig prendre com una cosa personal perquè els passa a altres jugadors, tenia clar que havia de fixar-me en mi perquè sabia del meu potencial. Per això la meva sortida al Girona: necessitava minuts i aconseguir la regularitat que no tenia. Quan vaig arribar ho vaig fer després d’un any en el City en el qual vaig deixar de jugar després de no renovar, aquí vaig començar jugant i després vaig deixar de fer-ho. Quan ets jove, has de jugar. Comets errors perquè ningú neix sent un expert. Avui dia, en aquest moment, podria treure pit, però el futbol és un joc d’errors i no ho faré perquè més tard, quan falli, em tornaran a caure hòsties.
Un altre central amb el qual té una connexió especial és Cubarsí.
Amb Cuba tenim la sort d’haver jugat unes Olimpíades junts, tots els partits, ens entenem li diria gairebé sense parlar. És veritat que igual no som els dos centrals més alts, però al final si mires l’exemple de Mascherano quan va ser aquí en el Barça, el rendiment que va donar, avui dia hi ha molts centrals que no són tan alts. Al final jugues en un club com el Barça que per norma tindrà el 70% de posició de pilota; òbviament que aquest 30 que no la tens, el rival tindrà perill.
