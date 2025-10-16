Un mínim de gairebé mig miler de seguidors del Girona a Montjuïc
L’entitat blanc-i-vermella comptarà amb el suport de socis, abonats i penyistes que es desplaçaran a Barcelona pel seu compte o amb l’autocar organitzat
El Girona estarà acompanyat per un mínim de gairebé mig miler de seguidors en el derbi català que es disputarà dissabte a la tarda a l’Estadi Olímpic Lluís Companys (16.15 hores, DAZN). El club gironí ha exhaurit les 339 entrades que li pertoquen tenint en compte la capacitat de l’estadi blaugrana, i les ha distribuït de la següent manera: 209 per a socis i 130 repartides entre les penyes i diferents compromisos. Tal com sol passar en duels d’aquesta magnitud, s’ha hagut de fer un sorteig per determinar qui eren els afortunats que viuran en directe la jornada 9 de la Lliga.
Això sí, des del club no s’organitza cap autocar en direcció a Barcelona, ja que no s’ha obtingut la capacitat per omplir-lo, amb la qual cosa l’únic autocar que es desplaçarà fins a la capital catalana és gestionat per la Federació de Penyes del Girona que presideix Pepe Sierra. «La resposta de la gent ha estat molt bona. L’omplim, amb 65 assistents», explica.
L’itinerari de l’expedició té previst sortir a les 10 hores de l’estadi de Montilivi, dinar a Plaça Espanya als voltants del migdia, cap a les 15 hores començar a pujar la muntanya màgica i, després del xiulet final, tornar cap a l’autocar direcció a Girona.
La venda des de l’entitat blanc-i-vermella era exclusivament per a socis, amb un límit de 5 entrades per a cadascun, sempre que totes les persones per a les quals es compri també fossin sòcies del club. És a dir, que no va haver-hi venda per al públic general.
Les entrades, amb un preu únic de 40 euros, han estat enviades per correu electrònic en format PDF en les últimes hores. El Girona també especifica que cal comptar unes 125 entrades més d’intercanvi, una fórmula habitual que fan servir els clubs.
A aquestes xifres s’han de sumar els nombrosos aficionats del Girona que viuran el partit barrejats entre l’afició local. En els últims anys, cada vegada que el Barça i els de Míchel Sánchez s’han enfrontat, s’han vist desenes de famílies senceres gironines amb carnets blaugranes.
Respecte a les opcions gironines d’encadenar la quarta jornada consecutiva puntuant, després dels empats contra l’Athletic (1-1) i l’Espanyol (0-0) i el triomf davant del València (2-1), Sierra verbalitza que «pot passar de tot. Cada partit d’aquests és un meló. I sovint, després de les aturades pels partits de seleccions, els equips grans es despisten. Potser els podem agafar per sorpresa».
El president de la Federació de Penyes, que viurà el derbi en primera persona, reconeix que, amb el primer triomf anual del Girona a Primera, «ens hem tret un pes de sobre. Però això ja és una altra cosa, hi hagi el resultat que hi hagi. Des de la quarta jornada, l’equip competeix. Ara sí que som un equip de Primera. El que no era normal era el principi de Lliga».
Suport a les Terres de l’Ebre
Els jugadors del Barça i el Girona exhibiran una pancarta de suport a les persones afectades per les pluges torrencials que han provocat greus inundacions aquests darrers dies a les Terres de l’Ebre i que han causat nombrosos danys materials.
