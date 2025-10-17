El dia que Lamine Yamal va fer un gol olímpic al Girona
El mataroní va decidir una semifinal de la Copa Catalunya cadet contra els gironins el 2022 amb una diana de córner directe
Ja a Primera Divisió va marcar dos gols a Montilivi (1-4) la temporada passada
El Girona torna dissabte al Lluís Companys. Un estadi que evoca una barreja de sensacions arran dels desenllaços de les visites les dues darreres temporades. Perquè si bé el curs passat, els de Míchel en van sortir escaldats (4-1), ara fa dos anys, van tocar el cel amb un 2-4 en un partit majúscul. Un partit que va entrar directe al museu videogràfic del club amb els gols de Miguel Gutiérrez, Dovbyk ,Valery i Stuani. Era una altra situació, és clar. El Barça no estava gens fi i, per contra, el Girona volava com mai. Aquell dia, a la segona part, va entrar per part blaugrana un xicot de 16 anys de nom Lamine Yamal. No va poder fer gaire res, com tampoc en el duel de tornada a Montilivi, on els gironins van cruspir-se el Barça amb un altre recital de futbol-total (4-2). La cosa va girar com un mitjó el curs passat i el Barça va cobrar-se la factura amb un 4-1 al Lluís Companys i un 1-4 a Montilivi on Lamine Yamal, convertit ja en un dels millors jugadors del món va fer un recital, amb dos gols inclosos.
Dissabte, en principi, l’extrem maresmenc es perfila com a titular i la gran amenaça d’un Barça que tindrà les baixes de Robert Lewandowski i Dani Olmo. Els dos gols de la temporada passada al Girona no van ser els primers. N’hi ha fet més. Un dels primers va ser en una semifinal de la Copa Catalunya cadet el juny del 2022 quan a Lamine Yamal no se li va acudir res més que marcar de córner directe: un gol olímpic espectacular que va deixar els joves jugadors amb un pam de nas (1-0). Veient la progressió i dimensió que ha agafat el català, el porter blanc-i-vermell Ivan Zemlyakov i els seus companys recordaran tota la vida.
«Ja era diferencial»
Lamine Yamal, doncs, ja ha vacunat el Girona com ho van fer altres grans cracs blaugranes al seu moment com Leo Messi o Luis Suárez. La relació del mataroní amb el Girona no va pas començar aquell 15 de desembre amb el 2-4 a Montjuïc, sinó que ho va fer molt abans en categories inferiors. Bé, tampoc tant, perquè amb setze anys ja havia fet el salt al primer equip. Tot i això, hi ha uns quants duels entre Lamine Yamal i el Girona durant la seva etapa de formació. El darrer, la temporada 2022-23 amb victòria gironina per 2-0 a Vilablareix en partit de la Divisió d’Honor Juvenil. Aquell dia, Jastin Garcia i Kim Minsu, ara cedits a l’Andorra van donar el triomf al Girona de Sergi Mora davant un Lamine Yamal que va jugar els noranta minuts. A la primera volta, el maresmenc sí que va tenir incidència en un partit que guanyaria el Barça (3-1) amb un gol seu. Aquell dia va entrar de refresc a la segona part i va sentenciar el partit amb el 2-0 a les acaballes.
La temporada anterior (2021-22), quan Lamine tan sols tenia catorze anys, també es va enfrontar al Girona. Ho va fer en categoria cadet (Divisió d’Honor) amb una victòria gironina a Sant Joan Despí (2-4) i una altra de blaugrana a Vilablareix (1-3). En cap dels dos partits, tanmateix, el davanter va veure porteria contra l’equip que dirigia l’ara entrenador revelació de Tercera RFEF amb l’Escala, David Gurillo. Sí que marcaria, i de quina manera, com dèiem, en les semifinals de la Copa un gol decisiu per deixar el Girona sense final. Restaven un parell de minuts pel final del partit i els penals treien el nas per la Ciutat Esportiva blaugrana, quan Lamine Yamal «amb tota la intenció del món», va fer un gol olímpic. «Ho va fer expressament, segur. La va enviar ben tancadeta i va entrar pel segon pal», recorda Gurillo. Llavors, Lamine, de catorze anys, era un any més petit que la resta i encara no tenia la potència física superlativa d’ara. Tot i això, ja se’l notava diferencial. «Ja se li veia un talent i una velocitat especials. Era més petit que la resta però ja era molt desequilibrant jugant en diverses posicions», recorda Gurillo que mirava d’aturar-lo amb «ajudes, dos i tres contra uns i obligant-lo a anar per fora i no per dins».
