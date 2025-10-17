Hansi Flick: «Va jugar fantàstic, m’encanta la filosofia de Míchel»
Hansi Flick va parlar poc del Girona, però li va llançar floretes pel seu passat recent
G.Bona/C.Blanco/DdG
Hansi Flick va començar la seva roda de premsa donant, en primer lloc, la benvinguda als periodistes després d’una aturada que el tècnic va dir que els ha anat bé malgrat que han augmentat les lesions i els internacionals sans han acumulat més minuts. «Jo no ho puc canviar i cal buscar solucions amb jugadors que puguin jugar els 90 minuts», va admetre el tècnic, per a, a continuació, puntualitzar que «Lamine i Fermín han tornat, però no poden jugar els 90 minuts, cal gestionar-los. Al nostre millor nivell podem guanyar a qualsevol. És de vital importància lluitar des de l’inici, és el que vull dels meus jugadors».
Un concepte, el de començar bé els partits al màxim d’actitud i lluita, que va anar insistint sempre que va tenir ocasió i en el qual Hansi Flick es va esplaiar quan se li va preguntar per les declaracions de Pau Cubarsí sobre la pressió que comença des dels davanters: «Cal donar el cent per cent, sempre ho dic, ningú pot quedar-se al 50%, en defensa i en possessió de pilota. Els defenses també volen que els davanters pressionin. Som el Barça i els nostres aficionats volen veure que lluitem per cada pilota, per cada ocasió, en l’u contra un. Hem de començar tots els partits amb bona actitud», va manifestar el de Heidelberg, que va ser contundent: «Volem lluitar per tots els títols i ho he dit als jugadors. Tenim baixes, però no importa, tenim molt bons jugadors. És una oportunitat per als més joves i per als quals no tenen tants minuts. No em preocupa».
Poc es va parlar del derbi en si, però Hansi Flick sí que va tenir temps per a advertir sobre el Girona: «Va jugar una temporada passada fantàstica, m’encanta la filosofia del seu entrenador. No han començat bé, però és un derbi i ells també han tingut baixes. Hem de començar bé i ha de ser diferent de Sevilla, jo vull veure als jugadors al seu millor nivell», va insistir el tècnic blaugrana.
I es va mostrar convençut que aquest canvi que reclama en l’equip perquè no es perdi la temporada serà immediat. «Cal continuar lluitant i ho farem demà», en referència a un derbi català en el qual no val estar pensant en el clàssic del pròxim 26 d’octubre, perquè abans és necessari tallar la ratxa de derrotes.
Segur que el futbolista que no decep a Hansi Flick perquè li dona sempre el que li demana és Eric Garcia, que després de confirmar-se la renovació de Frenkie de Jong, hauria de ser el següent a prolongar el seu contracte: «Ha millorat moltíssim, té un nivell enorme i per a un entrenador, per a un club com el Barça, és genial i estic molt content, també amb Frenkie. Tot avança en la bona direcció», va remarcar.
Flick, d’altra banda, va voler acabar amb tots els rumors que han aparegut sobre Lamine Yamal, del qual s’ha dit que va arribar tard a la xerrada prePSG. «M’agradaria saber d’on ha sortit aquest rumor. És una merda, disculpes per dir-ho d’aquesta manera. Són escombraries, és un rumor que no és cert».
