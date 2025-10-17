Míchel espera el millor Barça al derbi a Montjuïc: «No crec que vegin el Girona com una banda»
El tècnic blanc-i-vermell recupera Joel Roca, Tsygankov, Abel Ruiz i Solís per al partit de demà
«Tranquil·litat». Això és el que s’ha respirat aquestes dues setmanes a La Massana per preparar el partit d’aquest dissabte davant el Barça (16.15 h/DAZN), després d’aconseguir la primera victòria contra el València (2-1) abans de l’aturada. «El Barça és el Barça. Sempre he dit que és un equipàs, capaç de guanyar qualsevol rival del món. Nosaltres som un equip petit que haurà de lluitar i donar la seva millor versió. Haurem d’igualar el seu nivell per poder treure un resultat positiu», ha recordat Míchel Sánchez en la roda de premsa prèvia.
L’entrenador del Girona no pensa que els blaugranes passin per un mal moment arran de les dues derrotes amb PSG (1-2) a la Champions i Sevilla (4-1) a la Lliga que encadenen i les nombroses baixes que acumulen, sense futbolistes com Joan Garcia, Lewandowski, Gavi o Ferran, entre d’altres, perquè «això no el fa més vulnerable»: «Parlem de resultats, però els entrenadors mirem altres coses. He vist els últims partits del Barça i per moments han estat per sobre del rival i han merescut fer gols. És veritat que els han fet mal a la contra, però l’any passat també amb la diferència que marcaven més. Tenen un estil definit, jugadors top i un entrenador amb les coses clares. És difícil contrarestar-ho. M’he fixat molt en què ens poden fer. Flick potser tindrà menys opcions de treure un equip o triar a tots els jugadors perquè té baixes com nosaltres, però el seu onze serà igualment top amb jugadors que jugarien en qualsevol equip del món».
El Girona manté les baixes de Juan Carlos, que es perd tot el curs, David López, Van de Beek, Ounahi i Lemar. El migcampista francès cedit per l'Atlètic de Madrid «no arriba, tot i que ha entrenat amb noramlitat». D'altra banda, tornen a estar disponibles Joel Roca, després de finalitzar el Mundial sub-20 amb Espanya, Tsygankov i Abel Ruiz, un cop superats els seus problemes, i Solís, ja sense molèsties.
Alhora, Míchel ha comentat que tampoc estarà pensant més en el pròxim partit de Lliga de Campions o el clàssic amb el Reial Madrid: «El Barça està acostumat a jugar cada tres dies. Després d’una aturada i haver perdut algun partit, penseu que miraran més enllà d’aquest dissabte? Jo mai ho he fet i segur que Flick tampoc. No crec que vegin el Girona com una banda, ens respecten molt com respecten a tothom perquè sinó no guanyarien. Espero la seva millor versió».
El tècnic de Vallecas té clar que per tornar a guanyar a Montjuïc com van fer els gironins fa dues temporades (2-4) «hem de marcar un gol més que ells». «Quan parles o mires el vídeo és més fàcil que al camp. El Barça pressiona molt a prop de la teva porteria. Si som capaços de fer dues passades i mirar cap endavant amb la pilota, podem treure algun resultat positiu. Haurem de fer-ho en el temps i l’espai que ens deixi el Barça, però. Aquesta és la dificultat. Haurem de fer moltes coses bé, sent un equip amb capacitat de patir, competir, atacar i tenir una part de sort. Haurem de tenir encert i que el nostre porter estigui encertat», ha explicat. A més a més, ha alertat del perill de Lamine, Pedri, Frenkie de Jong, Eric Garcia i companyia. «És un dels millors defenses del món amb metres a l’esquena. Mereix tot el que li està passant perquè és un jugador fantàstic i hem pogut gaudir-lo aquí un any igual que Dovbyk i Savinho o Aleix». «Tenim una idea», ha assegurat Míchel.
