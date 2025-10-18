En Directe
Barça - Girona, en directe
Segueix el minut a minut de la narració de Diari de Girona i Radioesports.cat del derbi que es juga avui a Montjuïc
Molt bona tarda des de Montjuïc! A partir de les 16.15h el Barça i el Girona s'enfronten en el derbi català en un partit que pot servir als de Míchel per sortir del descens. Els dos equips arriben a l'encontre amb moltes baixes.
