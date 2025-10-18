Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

En Directe

Barça - Girona, en directe

Segueix el minut a minut de la narració de Diari de Girona i Radioesports.cat del derbi que es juga avui a Montjuïc

Vanat, celebrant el gol amb l'afició

Vanat, celebrant el gol amb l'afició / David Borrat/EFE

Redacció

Redacció

Barcelona
Actualitzar

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents