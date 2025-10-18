Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Flick fa la botifarra després del 2-1: «Només és una celebració»

L’entrenador del Barça és expulsat amb doble groga per no estar d’acord amb el temps afegit i no podrà ser a la banqueta al clàssic

Hansi Flick, durant el derbi català a Montjuïc.

Hansi Flick, durant el derbi català a Montjuïc. / LaPresse

Tatiana Pérez

EFE

Barcelona

Hansi Flick, que va ser expulsat per doble groga, va celebrar el gol de la victòria d’Araujo fent la botifarra. «El futbol és emoció i per nosaltres també. Hem gastat molta energia, molta més de la que esperàvem, però al final ho hem aconseguit. Per mi ha estat fantàstic marcar la segona diana i guanyar i a més així. No és (la botifarra) res per ningú. Només ha sigut una celebració», va comentar després del derbi català.

El tècnic alemany no podrà dirigir, segurament, el Barça al clàssic per protestar quan va veure que el temps afegit contra el Girona era de quatre minuts. Jesús Gil Manzano va recollir a l’acta que va amonestar Flick per «aplaudir una de les meves decisions en senyal de protesta» i per «realitzar un gest en senyal de desaprovació» en veure la primera targeta.

Notícies relacionades i més

«Jo estava aplaudint Fenkie», es va justificar Flick sense entrar en més polèmiques. «Ha sigut un partit dur, important pel futur. Per al pròxim encontre aquesta victòria ens donarà una mica més de confiança. Estic molt content per l’equip, és important per la moral de cara a la resta de duels. Guanyar a l’últim minut sempre reforça», va explicar l’entrenador blaugrana. D’Araujo, a qui va convertir en davanter centre contra el Girona, va comentar que «estic molt content per ell, sempre juga amb una gran actitud per aquest club. Li he preguntat abans de sortir si podia jugar en aquesta posició i m’ha dit que sí, que estava llest. És un futbolista molt implicat».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents