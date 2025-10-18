El Girona planta cara pel partit a Miami i protesta davant del Barça
Els jugadors de l’equip han estat quiets durant els primers 15 segons del partit
Alberto Teruel
Els jugadors del Girona van optar per no participar activament en els primers segons del partit, quedant-se quiets mentre el rival tenia la possessió de la pilota. Aquesta protesta respon al partit de lliga entre Vila-real i FC Barcelona que es disputarà a Miami, en relació amb el qual la resta de clubs de la competició reclamen falta de transparència i diàleg. En tractar-se d’un dels equips involucrats, el Barça no va formar part d’aquesta reivindicació, però sí que va respectar el dret del Girona a protestar. Per a intentar minimitzar l’impacte, LaLiga va optar per punxar un pla aeri durant els prop de 15 segons que els futbolistes van quedar-se quiets. La decisió que Barça i Vila-real juguin a Miami respon a interessos institucionals, però això no implica que els jugadors estiguin d’acord amb la mesura.
