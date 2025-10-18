Les baixes del Barça envalenteixen el Girona a Montjuïc
L’equip de Míchel fantasia tornar a donar la sorpresa davant del conjunt blaugrana en el retorn de Tsygankov, Roca, Abel Ruiz i Solís
Només una pregunta de la roda de premsa de Hansi Flick prèvia al derbi que es jugarà aquesta tarda a Montjuïc (16.15 h/DAZN) va anar dirigida al Girona. A Can Barça, tothom està més pendent d’altres coses com la vida extraesportiva de Lamine Yamal; les nombroses baixes per lesió de futbolistes com Lewandowski, Ferran Torres, Raphinha, Dani Olmo, Gavi, Joan Garcia i Ter Stegen; la Champions; el clàssic amb el Reial Madrid o el partit del desembre davant el Vila-real a Miami, que no pas l’enfrontament contra l’equip de Míchel.
La visita dels gironins a l’Estadi Olímpic Lluís Companys passa gairebé desapercebuda a Barcelona en el que, sobre el paper, és l’encontre amb més desigualtat entre els dos conjunts perquè mentre uns volen recuperar el liderat els altres intenten sortir del descens. És aquí on apareix l’oportunisme del Girona, que fantasia tornar a donar la sorpresa al camp del conjunt blaugrana com ja va fer amb els empats de les temporades 2018-19 (2-2) i 2022-23 (0-0) al Camp Nou, però sobretot amb la victòria del curs 2023-24 (2-4) a Montjuïc. «Tinc molt clar com fer-li mal al Barça», va afirmar Míchel conscient de la dificultat que això suposa.
El tècnic de Vallecas recupera Joel Roca i Krapytsov, un cop finalitzades les concentracions amb la selecció espanyola i la selecció ucraïnesa, respectivament, pel Mundial sub-20; Tsygankov i Abel Ruiz, que han superat els seus problemes -cap dels dos tenia una lesió diagnosticada, però no tenien bones «sensacions»-; i Solís, recuperat de les molèsties; i ha esquivat el virus FIFA amb el retorn dels internacionals Vanat, Witsel, Asprilla i Livakovic en perfecte estat; però continua tenint moltes baixes a la plantilla. Als lesionats Juan Carlos, David López, Van de Beek, Ounahi, Francés i Lemar -el migcampista francès «no arriba, tot i entrenar amb normalitat», segons va explicar Míchel-, cal afegir-hi el sancionat Iván Martín per l’expulsió amb doble groga contra el València.
El conjunt blanc-i-vermell va aconseguir la primera victòria en l’últim partit. Malgrat que ja fa dues setmanes del triomf a Montilivi, els de Míchel han pogut preparar el derbi amb la ment neta després de sumar cinc dels últims nou punts possibles a la Lliga i veure com la zona de salvació és una possibilitat ben real.
A més a més, el moment que travessa el Braça, que encadena dues derrotes consecutives contra el PSG a la Champions i el Sevilla a la Lliga, la qual va fer-li perdre la condició de líder en favor del Reial Madrid, i acumula baixes de futbolistes importants, envalenteixen el Girona a Montjuïc.
Hansi Flick haurà d’idear un nou onze titular on hi poden aparèixer jugadors com Bardghji i el migcentre del Barça Atlètic, Dro Fernández. Segurament, l’entrenador alemany tornarà a comptar amb Lamine Yamal i Fermín, encara que va avançar que haurà de dosificar els seus minuts i no podrà disposar d’ells durant tot el matx.
Els blaugranes són l’equip més golejador de la Lliga (22), però sense els pitxitxis Lewandowski (4 gols) i Ferran (4), hauran de fer confiança a Rashford (1), que serà el davanter centre avui contra el Girona.
