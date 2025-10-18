Míchel: "Estic feliç per la sensació que hem tingut"
El tècnic blanc-i-vermell i Axel Witsel han valorat positivament la imatge dels gironins
El tècnic del Girona, Míchel Sánchez, ha valorat que "hem pogut fer més gols, com el Barça. És complicat pispar-los la pilota, perquè t'enfonsen. Sobretot per dins, que és on més aigua s'ha de treure. Però estic feliç per la sensació que hem tingut. És cert que el futbol són resultats i el cop és dur, especialment perquè en els darrers minuts no ens estaven creant perill. Però hem permès algunes centrades molt perilloses, i això acaba sent una moneda: n'hem tret dues, però a la tercera ens l'han endollat. Hem defensat malament, al final".
"Hem perdut un punt, però la moral també va des del rendiment", ha continuat el madrileny. "N'hem tingut de clares... Amb la defensa avançada, tots veiem que sobre el paper hem de jugar la pilota a l'esquena, però no és senzill. Hem estat capaços de mantenir la pilota i mirar cap endavant, sobretot Arnau i Witsel, que crec que han fet un partit excepcional".
"Els jugadors tenen la cara com si hagués passat alguna cosa greu, i no. Hem de continuar treballant com ho hem fet avui, i recuperar peces, que ens donaran un afegit pel que fa al talent. Hem de ser un equip, amb mentalitat col·lectiva. Com avui. Si contra l'Oviedo pensem que anirem endavant només per com hem jugat contra el Barça, ens equivocarem. Hem de continuar", ha finalitzat el tècnic de Vallecas, que ha superat a Pablo Machín en partits i ja és el tercer entrenador que més ha dirigit als gironins des de la banqueta (190). "Això és gràcies a tots. Espero estar moltes més temporades al Girona".
Witsel, el golejador
D'altra banda, el golejador Witsel ha dit que "ens quedem amb una mala sensació. És fotut que et marquin al final, però ens hem de quedar amb els altres noranta minuts. Hem fet un gran partit. Quan tens oportunitats, has de matar. I n'hem tingut a la primera part, quatre o cinc clares. Allà havíem de marcar més gols, perquè ens podia passar el que ens ha passat". El belga ha repetit que "pel cap, és complicat entendre que et facin el 2-1 d'aquesta manera, però quan hem sortit de la pressió del Barça, ho hem fet molt bé. Hem fet una feina espectacular i ens hem de quedar amb això". Respecte a la xilena ha valorat que "gràcies a Déu que ha entrat, però és una llàstima que no hagi servit per puntuar".
